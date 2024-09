Riforma rete dei carburanti, UNC: no a vincoli alle aperture

Nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio è attesa la riforma della rete dei carburanti. Si tratterebbe, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, di un decreto che prevede prima di tutto “condizioni più stringenti per il rilascio delle autorizzazioni alla distribuzione dei carburanti, che saranno subordinate anche alle verifiche sull’antimafia”. Sono previsti incentivi per la trasformazione degli impianti in chiave green, con un Fondo apposito presso il Ministero dell’Ambiente, e fino a 60 mila euro per i distributori che riconvertiranno gli impianti alla ricarica di auto elettriche.

Di fronte alla previsione di una riforma della rete dei carburanti, l’Unione Nazionale Consumatori sottolinea che le novità devono aumentare la concorrenza e prevedere interventi a vantaggio degli utenti.

«Ci riserviamo un giudizio non appena potremo leggere il testo, anche se diciamo subito che siamo favorevoli a riconvertire la rete distributiva e a razionalizzarla, a condizione che non siano introdotti sottobanco vincoli alle aperture attraverso un giro di vite delle autorizzazioni amministrative – ha detto Massimiliano Dona, presidente dell’UNC – La riforma deve aumentare la concorrenza, non ridurla».

«Ci piacerebbe poi capire se nel testo è previsto anche qualcosa a vantaggio diretto dei consumatori – ha aggiunto – Fino ad oggi si è solo introdotto il fuorviante prezzo medio regionale, mentre l’unica cosa che poteva essere realmente utile, l’app carburanti prevista dal decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, è sparita dalla circolazione e, dopo oltre un anno e mezzo, non se ne sa più nulla. Sarebbe uno strumento utilissimo per comunicare all’automobilista quale è il distributore meno caro della sua zona. È così che si razionalizza la rete: costringendo i distributori più cari e meno efficienti ad uscire dal mercato».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!