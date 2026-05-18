Rimborsi dei pedaggi, la novità in autostrada dal 1° giugno

Dal 1° giugno scattano i rimborsi dei pedaggi in autostrada per blocco del traffico e cantieri sulla rete. Il Codacons ricorda la novità, i tempi e le criticità

Da quest’anno arrivano i rimborsi per chi rimane bloccato sulle autostrade. Dal 1° giugno, infatti, scatterà il rimborso dei pedaggi per blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete autostradale. Gli automobilisti potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti.

Rimborso dei pedaggi per blocco del traffico

La novità è frutto dell’applicazione di una delibera dell’Autorità dei trasporti, approvata lo scorso dicembre (211/2025) che introduce il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di disagi e blocco del traffico per cause diverse. Un provvedimento unico nel suo genere e molto atteso, che era stato annunciato dal presidente dell’Autorità Nicola Zaccheo a settembre 2025, nella Relazione annuale al Parlamento.

La misura risponde all’esigenza di offrire maggiori garanzie ai cittadini che, sempre più spesso, si trovano a fronteggiare rallentamenti e disagi legati alla presenza di cantieri o a blocchi del traffico. I rimborsi del pedaggio saranno integrali se il blocco del traffico è superiore alle tre ore. Le misure sui rimborsi si applicheranno con tempistiche diverse:

entro il 1° giugno 2026 per i casi di blocco traffico e per la presenza di cantieri su percorsi che insistono interamente su tratte gestite dal medesimo concessionario;

per i casi di blocco traffico e per la presenza di cantieri su percorsi che insistono interamente su tratte gestite dal medesimo concessionario; entro il 1° dicembre 2026 per i rimborsi in caso di cantieri presenti su percorsi che insistono su tratte gestite da più concessionari.

A fronte delle novità in arrivo, il Codacons evidenzia anche alcune criticità delle nuove misure. Fra queste il rischio che la spesa per i rimborsi venga recuperata, in questa prima fase, con un aumento delle tariffe dei pedaggi (a regime, ha spiegato l’Autorità dei trasporti a dicembre, gli importi corrisposti agli utenti per i rimborsi in presenza di cantieri non possono essere recuperati dai concessionari tramite il pedaggio).

Il Codacons ricorda dunque le principali novità in arrivo per i rimborsi sui pedaggi autostradali.

Rimborsi da cantiere

Per i percorsi con lunghezza inferiore ai 30 km, il diritto al rimborso è indipendente dal ritardo; per quelli con lunghezza tra i 30 e i 50 km il rimborso si attiva se il ritardo supera i 10 minuti; per i percorsi superiori ai 50 km il ritardo dovrà essere di almeno 15 minuti. L’entità dei rimborsi viene calcolata sulla base dei coefficienti stabiliti dall’Autorità, e tiene conto di una componente relativa all’impatto dei cantieri presenti sul percorso effettuato dall’utente dove sono presenti i cantieri, oltre a una componente incrementale calcolata in funzione dello scostamento orario generato dai cantieri presenti sullo stesso percorso.

Esistono tuttavia delle eccezioni che fanno venire meno il diritto al rimborso, non dovuto se sul percorso è già prevista una riduzione generalizzata del pedaggio; nel caso di cantieri emergenziali (a seguito di incidenti, eventi meteo o idrogeologici straordinari e imprevedibili, attività di soccorso); in un primo periodo di applicazione delle misure, saranno esclusi dal meccanismo di rimborso anche i cantieri mobili. I rimborsi sopra i 10 centesimi saranno accreditati ed erogati a partire dalla somma di 1 euro.

Rimborsi per blocco traffico

Il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico tra i 60 e i 119 minuti; del 75% per blocchi di durata compresa tra i 120 e i 179 minuti; del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.

“I rimborsi valgono per tutti gli automobilisti, e chi dispone di abbonamenti potrà recedere dai contratti se i lavori stradali diminuiscono la fruibilità del percorso abituale e ottenere la restituzione della parte di abbonamento non goduta – evidenzia il Codacons – il concessionario deve inoltre garantire più canali per l’invio della richiesta di rimborso, tra i quali almeno una specifica sezione del sito web, nonché un numero telefonico o punti fisici di assistenza per la consegna o l’invio della stessa”. Il concessionario deve comunicare il rigetto motivato, o l’accoglimento della richiesta, entro 20 giorni, insieme all’importo da erogare come rimborso.

Le criticità: app e tariffe

Una criticità segnalata dal Codacons riguarda il fatto che la delibera dell’Autorità dei trasporti prevedeva la creazione di una App unica per tutti i gestori dove presentare le domande di rimborso, applicazione che, al momento, non risulterebbe ancora predisposta.

“L’aspetto più critico di tale rivoluzione riguarda però la possibilità per le società autostradali di recuperare interamente la spesa per i rimborsi concessi aumentando le tariffe dei pedaggi – afferma ancora il Codacons – Come previsto da Art, infatti, per ritardi da cantiere i gestori potranno recuperare fino al 2027 il 100% della spesa sostenuta (il 75% nel 2028, il 50% nel 2029 e il 25% nel 2030), mentre i rimborsi legati al blocco della circolazione potranno essere interamente recuperati dai concessionari tramite il pedaggio se il concessionario dimostra la forza maggiore, il rispetto dei vincoli informativi e l’adozione di tutte le misure necessarie per superare l’evento. In sostanza, saranno gli stessi automobilisti, attraverso le tariffe autostradali, a pagare di tasca propria i rimborsi concessi per ritardi e blocchi del traffico”.