Roma, circolazione dei treni bloccata fra Termini e Tiburtina. Trenitalia: “Guasto alla linea”

Da questa mattina la circolazione dei treni è bloccata fra Roma Termini e Tiburtina per un “guasto alla linea”. Treni cancellati e ritardi per regionali e Alta Velocità

Circolazione dei treni bloccata a Roma Termini e Roma Tiburtina per un “guasto alla linea”. Questa mattina già diversi treni sono stati cancellati, viaggiano con forte ritardo o non sono partiti, mentre gli utenti segnalano una stazione Termini “disconnessa” con monitor spenti, nessun treno in partenza e annunci continui di ritardi e cancellazioni che arrivano solo attraverso l’altoparlante e via sms. I rallentamenti sono stimati fino a 160 minuti.

Alle 6.30 di questa mattina una nota di Trenitalia annunciava la circolazione sospesa tra Roma Termini e Roma Tiburtina per un guasto alla linea. Nell’ultimo aggiornamento disponibile al momento in cui scriviamo, Trenitalia informa che “La circolazione è ora fortemente rallentata per un guasto alla linea tra Roma Termini e Roma Tiburtina. Prosegue l’intervento dei tecnici. I treni Alta velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 160 minuti o subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Si invitano i passeggeri a riprogrammare il viaggio”.

Sul sito di Trenitalia è presente l’elenco dei treni Alta Velocità e Intercity coinvolti nonché i provvedimento con i treni regionali cancellati nel Lazio e in Campania.

