Ryanair, l’Antitrust respinge la richiesta di procedimento cautelare per la vendita dei biglietti

L’Antitrust ha respinto la richiesta di procedimento cautelare presentata da Travel Tech e Vacaciones eDreams SL nei confronti di Ryanair, accusata dalle agenzie di viaggio fisiche e online di precludere gli acquisti dei biglietti tramite il sito internet della compagnia aerea e nell’offerta di condizioni peggiorative tramite GDS (piattaforme Global Distribution System). L’accusa era che la compagnia ostacolasse le agenzie nella vendita dei biglietti aerei per favorire le vendite dirette sul proprio sito.

Ryanair e la vendita dei biglietti

L’Antitrust aveva avviato un’istruttoria verso Ryanair per accertare un possibile abuso di posizione dominante consistente nel “precludere gli acquisti da parte delle agenzie di viaggio, fisiche e/o online, dei biglietti aerei Ryanair tramite il sito internet della stessa e nell’offerta di condizioni peggiorative tramite GDS, così impedendo e/o ostacolando le agenzie nella vendita di biglietti aerei della compagnia” per favorire la vendita diretta dei biglietti sul proprio sito.

Ad aprile di quest’anno aveva poi avviato un procedimento cautelare volto a verificare “l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari per l’adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato”.

Per l’Antitrust “nelle more della conclusione del procedimento, non appare sussistere un pericolo di danno grave e irreparabile per la concorrenza”.

Così si legge nel provvedimento, pubblicato nel bollettino di ieri. L’Autorità ha dunque deliberato che “allo stato degli atti non sussistono i presupposti per l’adozione di misure cautelari” nei confronti di Ryanair e ha chiuso il procedimento avviato a aprile 2024.

Commenta il Codacons alla notizia, che era già stata anticipata da Ryanair il 30 maggio: “Dopo questa decisione, si attende ora l’esito dell’istruttoria aperta dall’Antitrust a seguito di esposto Codacons per fare luce sulle pratiche commerciali connesse all’uso di algoritmi da parte delle compagnie aeree che fanno impennare le tariffe dei voli in determinati periodi dell’anno e quando aumentano le partenze degli italiani”.

Ryanair rivendica: politiche pro-consumatore

Ryanair aveva accolto con favore la decisione dell’Antitrust e pubblicato una nota nella quale, come suo stile, ha usato parole molto critiche nei confronti di eDreams,, accusata di essere un’Ota (Online travel agency) “pirata”.

«Questa sentenza dell’AGCM arriva poco dopo che la Corte d’Appello di Milano ha stabilito nel gennaio 2024 che la politica di vendita diretta di Ryanair è “economicamente giustificata“, porta a costi e tariffe più bassi e “senza dubbio avvantaggia i consumatori”», ha scritto Ryanair.

La compagna spiega poi di aver firmato nei mesi scorsi “accordi “Approved OTA” con diverse OTA, tra cui loveholidays, Kiwi, TUI, On the Beach, eSky e El Corte Inglés, in base ai quali queste OTA hanno accettato di smettere di fare screenscraping sul sito web Ryanair.com e di smettere di sovraccaricare i consumatori con tariffe aeree gonfiate e spese accessorie. Questi accordi approvati dimostrano come le OTA possano lavorare in modo trasparente con Ryanair a beneficio sia dei cittadini italiani sia di tutti gli altri consumatori dell’UE. Ryanair accoglie con favore quest’ultima opportunità di dimostrare all’AGCM la natura pro-concorrenza e pro-consumatore dei suoi accordi “Approved OTA”.

