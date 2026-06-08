Taglio delle accise, sarà fino al 3 luglio

Il taglio delle accise è stato prorogato fino al 3 luglio ma è stato dimezzato sul gasolio. Sarà di 5 centesimi al litro sia per la benzina che per il diesel

Il taglio delle accise proseguirà fino al 3 luglio ma sarà di 5 centesimi al litro, 6,1 centesimi compresa l’Iva. Il 5 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa a firma del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, che ha prorogato la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti.

Il provvedimento ha rideterminato le aliquote a decorrere dal 7 giugno e fino al 3 luglio 2026 e ha stabilito le riduzioni di 5 centesimi sia per la benzina che per il gasolio (6,1 centesimi con l’Iva), con il dimezzamento dunque del taglio delle accise sul gasolio, che dal 23 maggio al 6 giugno era stato di 12,2 cent/litro, e con l’allineamento dello sconto fra benzina e gasolio.

Carburanti, come inizia la giornata

Questa mattina, secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, scendono le quotazioni ma salgono le accise sul gasolio. “Il diesel, sotto effetto del dimezzamento dello “sconto” sull’accisa (passato ieri da 10 a 5 centesimi al litro), torna sopra quota due euro/litro in media nazionale self service, dopo una settimana al di sotto della soglia psicologica. In calo invece la benzina e il Gpl, le cui aliquote sono rimaste invariate”.

Nel dettaglio, questa mattina la benzina self service sulla rete stradale è a 1,917 euro/litro (-9 millesimi rispetto a venerdì) e il gasolio a 2,004 euro/litro (+20). Il Gpl è a 0,792 euro/litro (-2), il metano a 1,563 euro/kg (+1).

In autostrada, la benzina self è a 2,014 euro (-9), il diesel a 2,090 euro (+22), il Gpl a 0,906 euro (invariato) e il metano a 1,587 euro (+3).

Quanto spendono gli automobilisti

Dopo aver considerato una pessima idea la riduzione delle accise sul gasolio, oggi l’Unione Nazionale Consumatori stima che dal 6 giugno (due giorni fa) un pieno di gasolio costi già oltre un euro in più e chiede di prorogare il taglio delle accise oltre il 3 luglio se il conflitto in Medio Oriente non sarà concluso.

“La riduzione dello sconto delle accise – commenta il presidente dell’UNC Massimiliano Dona – ha causato, dal 6 giugno ad oggi, un aggravio pari a 90 cent per un pieno di 50 litri di gasolio in autostrada e pari a 1 euro e 20 cent lungo la rete stradale nazionale, arrivando in media oltre i 2 euro. A stare sotto questa soglia solo 7 regioni su 20″.

Dona aggiunge inoltre che “fare bonus carburanti o benefit attraverso le imprese, non solo sarebbe una presa in giro, dato che poi le imprese non sarebbero obbligati a riconoscerli ai loro dipendenti pendolari, ma la cosa più grave è che queste misure non servirebbero a frenare l’inflazione, il vero pericolo che può mandare in dissesto i conti pubblici attraverso una riduzione dei consumi”.

Il Codacons ha stimato per gli automobilisti una maggiore spesa di oltre 17 milioni di euro a settimana.

“Per effetto del minor sconto fiscale – ha detto l’associazione – un pieno di diesel costerà a partire da domani (7 giugno ndr) 3,05 euro in più, considerato anche il peso dell’Iva, maggior costo che raggiunge +9,1 euro al litro se il confronto è col precedente taglio da 20 centesimi scattato il 18 marzo. Tenuto conto della quantità di gasolio venduta quotidianamente solo su strade e autostrade italiane, la riduzione del taglio sul gasolio da 10 a 5 centesimi di euro costerà agli automobilisti italiani 17,1 milioni di euro a settimana solo a titolo di maggiori costi di rifornimento. La stangata, se il confronto è col precedente taglio da 20 centesimi di euro, si attesta invece a 51,5 milioni di euro a settimana solo sui rifornimenti di diesel”.