Taxi, i Consumatori: liberalizzare il servizio

Liberalizzare il settore dei taxi. La richiesta torna fra le associazioni dei consumatori, dopo l’intervento dell’Antitrust che ha evidenziato le criticità del servizio in diverse città italiane e ha chiesto di adeguare il numero delle licenze taxi, di garantire adeguato monitoraggio del servizio e flessibilità dei turni. Sotto i riflettori ci sono città come Roma, Milano, Napoli, Firenze e Palermo, comuni nei quali emerge soprattutto la carenze dell’offerta. In una città come la Capitale, l’immagine è immediata: lunghe file di potenziali clienti in attesa alla Stazione Termini di taxi introvabili. Secondo il Codacons, in alcune città nelle ore notturne il 42% delle chiamate di chi ha bisogno di un taxi rimane senza risposta.

Adoc: liberalizzare il mercato

Davanti all’intervento dell’Antitrust, dunque, torna la richiesta di liberalizzare un settore sul quale è stato finora molto difficile (se non impossibile) intervenire. Adoc chiede di dare ai consumatori e agli utenti “un servizio efficiente e moderno”.

E spiega: “Nonostante l’intervento dell’Antitrust e il Dl Asset tutto sembra immobile. Cittadini e turisti si trovano ad affrontare quotidianamente disagi e disservizi inaccettabili. Come Associazione dei consumatori, l’avevamo già denunciato a dicembre – prosegue l’Adoc – quando assistevano a file vergognose e interminabili alle stazioni, tempi di attesa lunghissimi e con il 50% di richieste inevase: una situazione che si protrae da anni e che non può più essere tollerata. Ancora una volta la lobby dei taxi la fa franca: è tempo di avviare una vera e propria liberalizzazione del mercato che ad ora privilegia i propri interessi a discapito degli utenti”.

L’Adoc chiede ai Comuni di aumentare le licenze dei taxi, ferme da venti anni, e di attivare tavoli di confronto con le associazioni dei consumatori per avviare un monitoraggio territoriale e trovare soluzioni al problema.

“Al Governo – conclude l’Adoc – chiediamo di completare il riordino del settore, così come previsto, a partire dalla liberalizzazione del settore. In un Paese in cui si liberalizza tutto, anche ciò che non andrebbe liberalizzato, i taxi continuano a essere una lobby più potente di milioni di utenti”.

Codacons: sanzioni ai sindaci

Il Codacons chiede “sanzioni verso i sindaci che non aumentano le licenze a fronte dell’inadeguatezza del servizio”.

L’associazione ricorda che l’offerta di auto bianche è del tutto insufficiente: “Basti pensare che in alcune città, nelle ore notturne, il 42% delle chiamate degli utenti che necessitano di un taxi rimane senza risposta, percentuale che scende a circa il 30% all’ora di cena nei giorni feriali. A Roma addirittura fino a 1,3 milioni di chiamate al mese vanno al vuoto”.

Taxi, UNC: “flop totale” della riforma

Nel frattempo l’Antitrust col suo provvedimento conferma che il limite del 20% delle licenze introdotte col dl Asset “impedisce di risolvere il problema dei taxi insufficienti”, spiega il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona.

«Se a questo si aggiunge che pure quel 20% è rimasto solo sulla carta, ecco che il flop diventa totale – prosegue Dona – Era evidente e scontato, come abbiamo subito denunciato, che vincoli come quello di riservare le licenze aggiuntive per fronteggiare grandi eventi esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza, limitando la durata a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi, avrebbe fatto fallire qualunque incremento di taxi. Non è un caso che per la prima volta i tassisti non abbiano protestato di fronte a questa falsa riforma».

Torna dunque la richiesta di aprire questo mercato. Sostiene Dona: «Urge ora una liberalizzazione vera in questo settore, ad esempio eliminando i vincoli territoriali, in modo che sia i tassisti che gli Ncc possano svolgere il servizio dove vogliono, dando la possibilità ai tassisti di poter uscire dall’ambito comunale e agli Ncc di non dover rientrare in rimessa dopo ogni servizio, obbligo che ancora parzialmente permane nonostante una sentenza della Consulta».

