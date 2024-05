Taxi, oggi lo sciopero nazionale tra partecipazione massiccia e polemiche

Oggi l’Italia si ferma per lo sciopero nazionale dei taxi, con un’adesione pressoché totale in tutte le città. La protesta delle associazioni dei Consumatori: sciopero immotivato

Oggi l’Italia si ferma per lo sciopero nazionale dei taxi, con un’adesione pressoché totale in tutte le città. L’astensione dal lavoro, proclamata dalle principali sigle sindacali, ha creato notevoli disagi, rendendo quasi impossibile trovare un taxi in città. La protesta è stata organizzata, spiegano le sigle dei tassisti, per contrastare l’uso illegittimo delle autorizzazioni da noleggio e per salvaguardare l’autonomia e l’indipendenza della categoria dai grandi colossi tecnologici e dalle multinazionali.

Sono centinaia i tassisti che si sono riuniti in Piazza San Silvestro a Roma per manifestare il loro dissenso. Lo sciopero, che durerà dalle 8 alle 22, rappresenta un’azione compatta e condivisa. L’ultima mobilitazione di questa portata risale a luglio 2022.

Le ragioni della protesta

Alessandro Genovese, responsabile nazionale di Ugl Taxi, ha spiegato che la categoria è scesa in piazza non solo per difendere i propri interessi, ma anche per tutelare gli utenti. “Oggi gli utenti possono contare su tariffe certificate,” ha dichiarato Genovese, “ma senza decreti attuativi adeguati e quindi senza regole certe, non è detto che questo possa continuare in futuro. Gli algoritmi delle multinazionali potrebbero far lievitare i prezzi fino al 400% in situazioni di emergenza o calamità naturali.”

Le richieste dei tassisti

I tassisti chiedono al governo di definire regole certe per il settore, tramite l’approvazione di decreti attuativi fermi da ormai cinque anni presso i ministeri dello Sviluppo Economico e dei Trasporti. Il coordinatore dell’Usb, Riccardo Cacchione, ha denunciato le interferenze di Uber nella politica e ha chiesto un confronto diretto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Anche Nicola Di Giacobbe, segretario nazionale di Cgil Taxi, ha sottolineato l’importanza di approvare decreti che attuino lo spirito della legge quadro di settore, senza cedere alle pressioni di chi vuole fare profitto con la mobilità.

Un futuro incerto

La situazione rimane tesa, con i tassisti determinati a ottenere risposte concrete dal governo. Intanto, i cittadini si trovano a fare i conti con un servizio taxi sempre più problematico, che crea ritardi e disagi, in attesa di una soluzione che possa conciliare le esigenze di tutte le parti in causa.

«Sono da qualche ora a Roma insieme a tantissimi colleghi di tutta Italia – sottolinea Emilio Boccalini, Vicepresidente di Taxiblu 024040, il più grande radiotaxi di Milano – per la manifestazione prevista oggi in occasione dello sciopero. E anche da Milano ci arrivano segnali di un’adesione piuttosto alta. Detto questo oggi puntiamo molto semplicemente a riprendere il dialogo e ricevere rassicurazioni dal Ministero. In particolar modo ci riferiamo all’ ultima stesura dei Decreti attuativi e dei DPCM che sono stati mandati alle varie autority e alla Comunità Europea, che noi non abbiamo visionato e che non sappiamo se saranno ulteriormente modificati. Ci piacerebbe -chiosa Boccalini- solo avere chiarezza in merito al nostro futuro. Senza creare disagi e con la ferma volontà di riprendere un dialogo che c’era, almeno fino a tre settimane fa».

Critiche da parte delle Associazioni dei consumatori

Non tutti, però, vedono di buon occhio la protesta. Il Codacons ha definito lo sciopero “inutile,” sostenendo che i cittadini non avvertiranno alcuna differenza rispetto a un giorno qualsiasi. “I taxi sono già abitualmente introvabili nelle principali città italiane,” ha affermato l’Associazione, criticando la categoria per la difesa dei propri privilegi. Assoutenti ha parlato di una protesta “assurda e immotivata.”

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, boccia così la protesta: “Il solito sciopero immotivato e preventivo per mantenere i privilegi di casta e fare pressioni sui politici per scoraggiare qualunque possibile miglioramento della legge”.

“Unica novità, è che al solito slogan anni ’50 contro le multinazionali ora hanno aggiunto anche la new entry degli algoritmi – prosegue Dona – Dopo il fallimento del Dl Asset, che non solo non ha risolto i problemi esistenti, a cominciare dal problema dei taxi insufficienti, ma ha pure peggiorato la normativa esistente, ponendo ad esempio un tetto all’aumento delle licenze, ora urge una liberalizzazione seria in questo settore e che i decreti Salvini non ostacolino la professione degli Ncc come invece chiedono i tassisti”.

