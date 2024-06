Telepass e Consumatori, firmato protocollo d’intesa per collaborazione e dialogo

Protocollo d’intesa fra Telepass e associazioni dei consumatori all’insegna della collaborazione e della condivisione di istanze consumeriste. Telepass e 10 associazioni del Consiglio nazionale consumatori e utenti hanno firmato un protocollo d’intesa “finalizzato – si legge nel documento – al continuo miglioramento dei rapporti e al consolidamento della relazione fiduciaria tra Telepass e i propri clienti facendo leva sull’ascolto delle loro esigenze anche attraverso un dialogo costante” con le associazioni dei consumatori.

La collaborazione fra Telepass e Consumatori

Il protocollo ha l’obiettivo di stabilire “un rapporto di collaborazione continua” attraverso incontri periodici e un tavolo permanente di consultazione fra Telepass e Consumatori.

I campi di collaborazione riguardano l’attivazione di un canale aziendale dedicato alle associazioni dei consumatori e l’organizzazione di incontri, l’analisi di eventuali approfondimenti fatti dai Consumatori per “individuare e sintetizzare le esigenze degli utenti”, le attività di studio e approfondimento sui temi della sostenibilità, nello specifico “sulla mobilità urbana e sui pagamenti digitali”, la tutela del consumatore e la valutazione di iniziative congiunte di promozione e comunicazione della sostenibilità.

In premessa, si legge che Telepass “promuove una mobilità sempre più integrata e sostenibile a beneficio degli utenti e del Paese e ha indirizzato il proprio business nell’ottica di una maggiore innovazione dei servizi digitali a favore dei propri utenti”.

Il protocollo dura due anni ed è aperto all’adesione di tutte le associazioni dei consumatori di rilevanza nazionale iscritte nel Cncu.

È stato firmato a oggi da Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Udicon e Unione Nazionale Consumatori.

“Un passo avanti per gli utenti, che rivolgendosi a noi potranno fruire, per restare in tema, di una “corsia preferenziale” per la risoluzione delle loro problematiche con la società”, ha commentato Federconsumatori. Il protocollo d’intesa conferma, prosegue l’associazione, “l’avvio di una collaborazione a favore dei consumatori, per accrescere le loro conoscenze e la loro consapevolezza in tema di mobilità sostenibile. Oggi più che mai, infatti, le abitudini e le scelte dei consumatori in tale ambito rappresentano un elemento chiave nella lotta al cambiamento climatico: la preservazione del nostro Pianeta parte anche dalle nostre piccole e quotidiane azioni mirate”.

