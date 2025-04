Federconsumatori denuncia che ci sono nuovi aumenti nei collegamenti marittimi dei traghetti per le Eolie. Un duro colpo per la comunità isolana e per i turisti

Traghetti per le Eolie, Federconsumatori: nuovi aumenti per le tariffe, più 72% dal 2022 (Foto Pixabay)

Traghetti per le Eolie, le tariffe aumentano ancora. Ormai si registra più 72% dal 2022. E il risultato sarà un duro colpo sia per la comunità sia per il turismo.

La denuncia viene da Federconsumatori che in una nota esprime “forte preoccupazione per il nuovo aumento tariffario che colpisce i collegamenti marittimi sovvenzionati verso le isole minori siciliane. Un rincaro che, sommato ai precedenti, porta l’incremento complessivo delle tariffe al 72% dal 2022, accompagnato da una riduzione delle corse e dei servizi disponibili”.

«Un ennesimo aumento che troviamo ingiustificato e ingiustificabile, che rappresenterà un duro colpo per le comunità isolane e per il turismo – afferma Michele Carrus, presidente di Federconsumatori – La scelta di trasferire integralmente gli aumenti dei costi operativi sulle tariffe pagate dai cittadini, senza alcun meccanismo di compensazione o revisione annuale delle sovvenzioni, penalizza gravemente le economie locali, già messe a dura prova dalla crisi economica e dai rincari generalizzati che, a causa di queste nuove tariffe non potranno che aumentare ulteriormente».

Federconsumatori si unisce all’appello rivolto da diverse associazioni di categoria al Governo e alla Regione Sicilia affinché intervengano con urgenza per bloccare gli aumenti e avviare una revisione della convenzione ministeriale, al fine di garantire tariffe eque, servizi adeguati e un diritto alla mobilità realmente tutelato.

Alfio La Rosa, presidente di Federconsumatori Sicilia, aggiunge che è mancato il confronto con gli enti locali. E spiega: «In questo modo l’esigenza di garantire un servizio pubblico essenziale a costi accessibili passa del tutto in secondo piano rispetto alle volontà lucrative delle aziende di trasporto marittimo, in spregio di ogni principio che riconosce e tutela le peculiarità delle isole e impone di rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità».

