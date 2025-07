Trasporto aereo, i liquidi sopra i 100 ml e le altre novità dell’estate

Il 26 luglio è scattato il via libera all’abolizione del limite dei 100 ml per i liquidi nel bagaglio a mano, solo negli aeroporti dotati di scanner di ultima generazione. Le altre novità del trasporto aereo, dai documenti ai pet in cabina. Codacons: ci sono anche criticità

L’estate vede una serie di novità nel trasporto aereo. L’ultima è scattata il 26 luglio con l’abolizione dei limite dei 100 ml per i liquidi da portare nel bagaglio a mano. L’Ecac (European Civil Aviation Conference, l’organizzazione paneuropea che riunisce le autorità dell’aviazione civile dei 44 Paesi membri, i 27 comunitari più 17 non comunitari) ha dato via libera al trasporto nel bagaglio a mano di liquidi in confezioni superiori ai 100 ml.

Il 25 luglio ha infatti dato parere positivo all’uso esteso dei nuovi scanner, capaci di rilevare le sostanze pericolose senza tirar fuori i liquidi dal trolley. L’algoritmo aggiornato dei nuovi scanner Hi-Scan 6040 CTiX riconosce gli esplosivi, quindi fa sì che non serva tirar fuori dal bagaglio i dispositivi elettronici e permette di superare il limite dei 100 ml per i liquidi da portare a bordo, come creme, vino, olio, profumi, gel. La novità, anticipata dal Corriere della Sera, è valida da subito ma riguarda solo gli aeroporti dotati dei nuovi scanner.

Enac: le nuove regole a Roma Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa, Bologna, Torino

Così in Italia l’Enac, Ente nazionale per l’aviazione civile, ha precisato che le nuove regole attualmente sono applicate negli aeroporti nazionali Roma Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa, Bologna, Torino.

“Si tratta di aeroporti che hanno già in dotazione scanner di nuova generazione in grado di analizzare i contenuti, anche liquidi, dei bagagli a mano durante i controlli di security – spiega l’Enac in una nota – In tutti gli altri scali, pertanto, restano vigenti le regole che limitano il trasporto dei liquidi in cabina, ovvero devono essere contenuti in singoli contenitori di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente, inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore a 1 litro, e devono essere estratti dal bagaglio nel momento dei controlli di security”.

Le regole all’aeroporto di Fiumicino

Dopo il via libera è arrivato il comunicato di ADR, Aeroporti di Roma. Così all’aeroporto di Fiumicino, attraverso gli scanner di nuova generazione per il controllo dei bagagli a mano, “sarà consentito trasportare LAG (Liquidi, Aerosol e Gel) fino a 2L per contenitore, conservandoli all’interno del bagaglio a mano durante le operazioni di controllo. I contenitori di capacità superiore a 2 litri possono essere trasportati nel bagaglio a mano solo se vuoti, altrimenti devono essere riposti nel bagaglio da stiva”.

ADR spiega che continuerà a essere consentito trasportare dispositivi elettrici ed elettronici (computer portatili, tablet, ecc.) nel bagaglio a mano, senza che sia necessario rimuoverli dal bagaglio stesso.

Le procedure di sicurezza rimangono però invariate quando vengono usate apparecchiature tradizionali, a Fiumicino, sui voli diretti negli Stati Uniti o in Israele; la restrizione si applica anche ai passeggeri in transito provenienti da Paesi extra-UE (esclusi Canada, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Singapore, Stati Uniti e Svizzera). I LAG (Liquidi, Aerosol e Gel) destinati a scopi medici o a regimi dietetici speciali, compresi gli alimenti per neonati, possono ancora essere trasportati nel bagaglio a mano, previa separazione e controlli di sicurezza speciali.

Le altre novità del trasporto aereo

Ma quella dei liquidi non è l’unica novità che riguarda il trasporto aereo. Diverse nuove misure interessano i passeggeri dei voli. Il Codacons ricorda ad esempio i controlli di sicurezza dei viaggiatori. Nei giorni scorsi l’Enac ha deciso di eliminare dagli aeroporti italiani l’obbligo in capo ai passeggeri di presentare ai gate il documento personale assieme alla carta d’imbarco. Per salire su un aereo, quindi, questa estate non servirà più mostrare passaporto o carta di identità agli addetti delle compagnie aeree. Questa misure, spiega il Codacons, dovrebbe servire a snellire le procedure di imbarco e velocizzare le operazioni aeroportuali.

Le novità dell’estate, ricorda ancora l’associazione, riguardano anche gli animali domestici. Una delibera dell’Enac dello scorso maggio, infatti, autorizza i passeggeri a portare con sé in cabina Pet di peso superiore a 8/10 kg, purché gli animali viaggino in trasportini idonei, assicurati al sedile e collocati vicino al finestrino.

La riforma europea

Ci sono poi anche le novità previste per il futuro. Non tutte positive secondo il Codacons, che in questo caso fa riferimento alle modifiche presentate dal Consiglio Trasporti dell’Ue al Regolamento 261/2004 in tema di trasporto aereo. In base alle nuove regole proposte, afferma l’associazione, gli indennizzi in favore dei viaggiatori in caso di ritardo aereo sopra le 3 ore (che oggi arrivano a 600 euro a passeggero a seconda della tratta) saranno non solo di importo inferiore, fino a un massimo di 500 euro, ma anche più difficili da ottenere, poiché scatteranno solo in caso di ritardo superiore alle 6 ore per i voli oltre i 3.500 chilometri, e solo dopo 4 ore per i voli sotto i 3.500 chilometri.

Codacons: dalle novità anche problemi

Per il Codacons dalle nuove misure sul trasporto aereo emergono anche criticità e problemi che potrebbero portare disagi ai passeggeri.

“Ad esempio la possibilità di portare nel trolley liquidi sopra i 100 ml – ricorda il Codacons – si applica solo negli aeroporti dotati di scanner di nuova generazione (in Italia gli scali di Milano Malpensa, Linate, Roma Fiumicino, Bergamo, Catania, Bologna, Torino). Questo significa il rischio di tornare o transitare da un aeroporto dove non è consentito trasportare liquidi nel bagaglio a mano, con conseguente necessità di imbarcare il trolley o abbandonare ai controlli creme, profumi, vini e altri prodotti”.

Anche la misura sugli animali domestici può avere problemi. È una iniziativa su base volontaria, ricorda il Codacons, quindi ogni compagnia aerea potrà decidere in modo autonomo, applicare la tariffa che preferisce e continuare a vietare l’ingresso di cani e gatti di grossa taglia sugli aerei.