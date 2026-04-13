Trasporto aereo, la crisi fa crollare i prezzi verso le mete esotiche

La guerra in Medio Oriente e il rischio che finiscano le scorte di carburante mettono in crisi il trasporto aereo. Assoutenti evidenzia un altro fenomeno: crollano i prezzi dei biglietti aerei per mete esotiche e Oriente. Meno 28% le tariffe verso le Maldive, meno 18% verso le Seychelles

Il trasporto aereo vive un periodo complicato. Difficile fare previsioni, fra cancellazione dei voli, aumenti dei prezzi dei biglietti aerei e allarme sulla disponibilità di scorte di carburante nell’immediato futuro. La guerra in Medio Oriente sta facendo tremare tutto il settore del trasporto aereo anche in vista dell’estate e delle partenze della stagione turistica. Fra mete sconsigliate, altre che potrebbero diventare difficili da raggiungere e paura che la scarsità di jet fuel porti al blocco di alcune tratte, c’è grande incertezza anche fra chi deve prenotare e non sa che il volo sarà poi garantito. Aci Europe, che rappresenta gli aeroporti dell’Ue, ha avvisato che gli aeroporti europei rischiano una carenza “sistemica” di carburante per aerei, se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane.

Giù i prezzi verso Maldive, Zanzibar e Oriente

C’è un altro aspetto, evidenziato nei giorni scorsi da Assoutenti: il crollo dei prezzi dei voli verso alcune destinazioni estere. Stanno infatti scendendo i prezzi verso alcune mete esotiche, tipica destinazione di vacanza: Zanzibar, Seychelles, Maldive.

L’associazione ha monitorato le tariffe aeree per alcune località turistiche dell’Oceano Indiano e dell’Asia. Le prenotazioni estive verso destinazioni estere, come confermato dagli operatori del settore turistico, stanno pagando il conto della crisi in atto e “gli italiani preferiscono attendere prima di prenotare un volo o una vacanza, oppure optano per mete nazionali o più vicine, considerate più sicure – spiega Assoutenti – Questo anche per l’incertezza che nelle ultime settimane ha caratterizzato il settore del trasporto aereo, con la crisi dei carburanti e il rischio di prossimi tagli ai collegamenti”.

“Gli aerei diretti in alcune aree del mondo restano così vuoti e, in assenza di domanda, gli algoritmi che regolano le tariffe delle compagnie aeree sono costretti ad abbassare i prezzi – spiega il presidente Assoutenti Gabriele Melluso – A ciò si aggiunge la strategia di marketing adottata da alcuni vettori del Golfo, che per non volare in perdita hanno lanciato nei giorni scorsi sconti speciali su alcune tratte allo scopo di invogliare i cittadini a partire”.

Le tariffe che stanno scendendo

L’associazione ha preso in esame le tariffe aeree praticate dalle compagnie a inizio marzo per volare nel mese di agosto, confrontandole con quelle odierne. E ha scoperto che per andare da Milano alla Maldive, partendo il 9 agosto e tornando il 16 agosto, se nei primi giorni di marzo servivano 1.470 euro circa, oggi bastano 1.056 euro, con un calo del prezzo del biglietto del -28%.

Da Roma a Capo Verde, nelle stesse date, la spesa passa in un mese da 1.104 a 849 euro (-23%). Costa il 18% in meno volare da Roma o Milano a Sharm el-Sheikh nella settimana centrale di agosto. Anche il volo da Roma a Zanzibar e da Milano alle Seychelles costa oggi il 18% in meno rispetto alle tariffe praticate a inizio marzo.

I ribassi delle tariffe rendono poi estremamente conveniente volare verso mete esotiche e oriente nei mesi di maggio e giugno. In alcuni casi i prezzi sono inferiori ai costi dei biglietti dal nord Italia verso Sicilia e Sardegna nei giorni di Pasqua.

Secondo il monitoraggio di Assoutenti, si riesce oggi ad acquistare un volo di sola andata da Roma per le Seychelles a meno di 200 euro, mentre bastano 250 euro per raggiungere le Maldive. Per Hong Kong la spesa minima parte da 278 euro, 286 euro per la Malesia, 300 euro per Singapore. I prezzi minimi di un biglietto solo andata si trovano a 290 euro per la Thailandia, 371 euro per volare in Giappone o nelle Filippine.

Prezzi che potrebbero esplodere

Attenzione però, perché con la crisi in atto potrebbero esplodere le tariffe aeree verso l’Europa, avverte ancora Assoutenti.

“Se per alcune tratte i prezzi dei voli scendono, il rischio concreto è che nelle prossime settimane, anche a causa dei rincari del jet-fuel, le tariffe aeree per destinazioni più vicine e tipicamente estive come Grecia o Spagna subiscano un forte rialzo – spiega Melluso – Per questo i consumatori che si apprestano a organizzare le proprie vacanze estive devono prestare la massima attenzione e confrontare ogni giorno i prezzi dei voli, cercando l’offerta migliore”.