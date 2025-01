Trasporto ferroviario, ancora problemi: al Sud danni da maltempo, treni cancellati e ritardi fino a sei ore

Nuova giornata di pesanti disservizi nel trasporto ferroviario: al Sud danni da maltempo, ritardi di ore e treni cancellati sulla linea ferroviaria Reggio Calabria-Paola-Salerno. Intercity Notte in ritardo fino a oltre 6 ore

Ci sono treni Intercity Notte con ritardi superiori a 200 minuti fra Messina e Palermo, Torino e Reggio Calabria, Roma Termini e Siracusa. L’Intercity Notte Siracusa-Roma Termini porta un ritardo superiore a 350 minuti, sei ore. E un Intercity Notte fra Roma Termini e Siracusa è indicato con “un maggior tempo di percorrenza superiore a 500 minuti”, oltre 8 ore. Sono gli ultimi aggiornamenti di Ferrovie dello Stato per una nuova giornata di caos per il trasporto ferroviario. Questa volta si tratta di danni da maltempo, con treni cancellati e ritardi di ore nei collegamenti diretti verso il Sud lungo la linea ferroviaria Reggio Calabria-Paola-Salerno.

Danni da maltempo, Intercity Notte con ritardi di ore

L’ultimo aggiornamento di Trenitalia, al momento in cui scriviamo, indica che la circolazione è in graduale ripresa tra Paola e Diamante, mentre permane sospesa tra San Lucido e Paola per danni causati dal maltempo.

Secondo l’aggiornamento delle 9.30 di questa mattina, ci sono 10 treni Treni Alta Velocità e Intercity cancellati e limitati; 3 Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 100 minuti; 3 treni Intercity Notte che riportano ritardi di 200 minuti, pari a oltre 3 ore; 2 treni Intercity Notte in ritardo di oltre 350 minuti (6 ore); un Treno Intercity Notte direttamente coinvolto nei disagi con un maggior tempo di percorrenza superiore a 500 minuti, oltre 8 ore.

Problemi ci sono poi anche per l’Alta Velocità Firenze-Roma, dove dalle 9.20 di questa mattina la circolazione è rallentata per un guasto alla linea tra Valdarno e Arezzo. I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti.

Continua dunque l’odissea dei viaggiatori del trasporto ferroviario, investito da una sequenza di cancellazioni e disservizi che va avanti da giorni e che ha riguardato nei giorni scorsi cancellazioni e ritardi nel nodo di Milano e poi di Roma Termini.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!