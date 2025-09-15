Treni, da oggi scattano i lavori (e i disagi per i viaggiatori)

Scattano oggi variazioni e limitazioni di percorso per alcuni treni Alta velocità, Intercity, Intercity Notte e Regionali. I lavori sono programmati ma di sicuro porteranno disagi, e non pochi, agli utenti delle ferrovie. Quello che si profila è un settembre di passione, con disagi, ritardi, treni cancellati. Da Bari a Roma in treno, calcola il Codacons, servono 127 minuti in più.

I lavori programmati sulle linee ferroviarie

Su diverse tratte partono oggi i lavori programmati. Il sito di Trenitalia riporta i lavori in partenza, divisi per regione e ripresi oggi dal Codacons.

Da oggi a domenica 12 ottobre, a causa di lavori di manutenzione programmata sulla linea alta velocità Roma-Napoli, ci saranno variazioni e limitazioni di percorso per alcuni treni Av, Intercity e Intercity Notte. Sempre a partire da oggi e fino a giovedì 9 ottobre, i lavori di manutenzione alla stazione di Roma Termini causeranno variazioni e limitazioni di percorso per alcuni treni regionali. Ci saranno lavori di potenziamento infrastrutturale sulle linea Firenze-Roma, partiti il 5 settembre e in corso fino a sabato 1° novembre. Anche in questo caso ci saranno variazioni per alcuni treni Alta Velocità e Intercity, variazioni e limitazioni di percorso per alcuni treni del Regionale. E questo solo nel Lazio.

Da ieri 14 settembre e fino sabato 27 settembre, invece, sulle linee Caserta-Foggia, Roma-Napoli via Cassino e Salerno-Caserta, i lavori di potenziamento infrastrutturale causeranno variazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali.

Dal 19 al 21 settembre sarà la volta della linea Milano-Venezia, con variazioni e limitazioni di percorso per i treni Alta Velocità, cancellazioni per i treni Regionali e variazioni e limitazioni di percorso per i treni Trenord. Saranno attive corse con bus per i treni del Regionale e Trenord.

Si allunga il tempo del viaggio

I tempi di percorrenza si allungheranno, anche di molto. Il Codacons calcola che per andare in treno da Lecce a Roma partendo mercoledì 17 settembre, il tempo di percorrenza minimo è di 7 ore e 40 minuti (con 2 cambi), contro le normali 5 ore e 52 minuti, ben 108 minuti in più. Per andare da Bari a Roma serviranno almeno 6 ore e 15 minuti (con un cambio), contro ad esempio le 4 ore e 8 minuti del 17 novembre, 127 minuti in più. Da Foggia a Napoli in treno, tratta coperta in 2 ore e mezza, serviranno in questi giorni almeno 4 ore e 26 minuti, 115 minuti in più.

I disagi per gli utenti si accompagneranno ai rincari delle tariffe aeree. Il Codacons spiega infatti che per volare da Bari a Roma il 17 settembre il prezzo di un biglietto di sola andata parte oggi da 181 euro con Ryanair e arriva a 404 euro con Ita; servono invece circa 74 euro per coprire la stessa tratta in pullman.

“I cittadini che risiedono al sud sono in questi giorni evidentemente penalizzati dalle variazioni alla circolazione ferroviaria, e se vogliono raggiungere la Capitale devono mettere in conto tempi di percorrenza in treno sensibilmente più lunghi o tariffe aeree esorbitanti – conclude il Codacons – Per questo chiediamo che, in caso di lavori ferroviari che impattano fortemente sulla circolazione, siano introdotti sconti e riduzioni delle tariffe di treni, pullman e aerei in favore di chi risiede nelle aree interessante dai disagi”.