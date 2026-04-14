Treni, guasto sull’Alta Velocità Roma-Napoli: ritardi fino a tre ore

Dalla 6 di questa mattina ci sono disagi per un “inconveniente tecnico” sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Napoli: treni con ritardi fino a tre ore e cancellazioni

Questa mattina ci sono ritardi fino a 180 minuti e cancellazioni di treni sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli. I disagi sono iniziati alle 6 e i ritardi per diversi treni sono progressivamente aumentati fino ad arrivare alle tre ore.

Nell’ultimo aggiornamento (quello della 9 di questa mattina nel momento in cui scriviamo) Trenitalia comunica che “la circolazione è ancora fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Napoli. I treni Alta Velocità e Intercity possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e essere instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni”.

Alcuni treni che vengono da Milano e Firenze, diretti a Sud, terminano la corsa a Roma Termini. Altri che partono da Napoli verso Nord hanno invece origine dal nodo capitolino. Sul sito di Trenitalia c’è l’elenco dei treni interessati dai cambiamenti, da limitazioni di percorso e ritardi per Alta Velocità e Intercity.

Codacons: servono indennizzi come per gli aerei

Il Codacons chiede che, in casi come questo, ci sia per i viaggiatori un risarcimento proporzionato al disagio subito, come accade nel trasporto aereo.

“Migliaia di cittadini sono ancora una volta coinvolti da disservizi ferroviari e stanno subendo disagi pesanti a causa dell’ennesimo problema tecnico sulla rete – afferma il Codacons – Una situazione che si aggiunge ai problemi legati ai cantieri per i lavori di ammodernamento ferroviario e che determinano su alcune tratte un allungamento dei tempi di percorrenza dei treni. I rimborsi e i bonus in favore dei passeggeri previsti dall’attuale normativa in caso di cancellazione o forte ritardo dei collegamenti ferroviari non appaiono più sufficienti, e serve un risarcimento ai viaggiatori proporzionato al disagio subito. Chi arriva a destinazione con elevato ritardo o subisce la cancellazione del proprio treno, deve avere diritto ad una compensazione pecuniaria automatica proporzionata alla tratta del proprio biglietto, esattamente come già previsto dalla normativa comunitaria per il settore del trasporto aereo”.

Federconsumatori: disservizi per 25 giorni al mese

Cancellazioni e ritardi nei treni sono all’ordine del giorno. Di più: quest’anno in media, ogni mese, in 25 giorni su 30 ci sono disservizi, ritardi e disagi più o meno gravi. Solo in cinque giorni al mese funziona tutto come dovrebbe. I numeri vengono da Federconsumatori, che dall’inizio dell’anno sta monitorando disagi e disservizi nel trasporto ferroviario.

“Una situazione insostenibile per i passeggeri, ancor di più in questa fase in cui i voli in molti scali minori stanno subendo tagli a causa della carenza di carburante. Il diritto alla mobilità dei cittadini risulta, in questo modo, fortemente compromesso – denuncia l’associazione – Stiamo valutando le iniziative da mettere in campo, a partire dalla richiesta di un incontro urgente con il Ministero dei Trasporti, per individuare soluzioni adeguate a ripristinare un trasporto degno di questo nome e all’altezza del Paese”.

L’estate dietro l’angolo e l’incertezza che incombe sui voli spingerà molti verso il trasporto ferroviario. “Se il servizio continua ad essere così carente e inadeguato, – afferma Federconsumatori – il rischio di catastrofe è dietro l’angolo”.