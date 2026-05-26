Trenitalia, a giugno modifiche alla circolazione per lavori sulla nuova linea AV Napoli-Bari

Trenitalia annuncia una serie di modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Napoli-Caserta (via Cancello), Caserta-Benevento-Foggia e Caserta-Salerno per lavori di potenziamento infrastrutturale legati alla realizzazione della nuova linea AV/AC Napoli-Bari. Interruzione della circolazione e variazioni di percorso interesseranno l’intero mese di giugno, con una ripresa totale del servizio prevista nei primi giorni di luglio.

Cantieri estivi e trasporto ferroviario

È il piano di cantieri estivi in arrivo, con intervento di ammodernamento infrastrutturale che avranno un impatto su viaggi, tempi e disponibilità di treni. Come annunciato a maggio dal gruppo FS, in estate ci sarà infatti una nuova fase del piano di ammodernamento della rete ferroviaria, con lavori che porteranno a modifiche temporanee nella circolazione dei treni, nell’ottica di quella che è stata definita “la più grande trasformazione ferroviaria degli ultimi decenni”. Tra le priorità del piano infrastrutturale c’è la costruzione di nuove linee ad Alta Velocità, con l’obiettivo di aumentare del 30% la popolazione raggiunta dai collegamenti veloci. Entro il 2027, ha dunque annunciato RFI, entreranno progressivamente in esercizio nuove infrastrutture ferroviarie e saranno conclusi interventi di potenziamento tecnologico distribuiti lungo tutta la rete nazionale. Fra questi, appunto, a inizio luglio 2026 sarà attivata la tratta Napoli-Cancello, ulteriore lotto della linea AV/AC Napoli-Bari, che consentirà l’interscambio con la stazione Napoli Afragola, diventando fondamentale snodo anche per la mobilità in Campania.

A seguire le indicazioni diffuse oggi da Trenitalia.

Le modifiche alla circolazione ferroviaria

Nel dettaglio:

dal 1° al 30 giugno 2026 la circolazione è sospesa sulla linea Napoli Centrale/ Napoli Campi Flegrei – Cancello;

dal 10 al 30 giugno 2026 la circolazione è sospesa tra Caserta e Benevento;

dal 27 al 30 giugno 2026 la circolazione è sospesa sulle linee Caserta – Salerno e Cancello – Caserta.

Pertanto, i treni Frecciarossa e Frecciargento di Trenitalia (Gruppo FS) sulla Roma-Lecce subiscono limitazioni di percorso a Caserta e modifiche al programma di circolazione dei treni. Previsti alcuni impatti anche nei giorni 9 giugno e 1° luglio. Alcuni treni Intercity e del Regionale subiscono modifiche e variazioni nei periodi interessati dai lavori.

Lunga percorrenza

Per i titolari di abbonamento AV e Carnet Smart tra Roma e Benevento, la mobilità è garantita quotidianamente da due collegamenti e bus sostitutivi nella tratta Benevento-Caserta in connessione con Frecciarossa 8300 e nella tratta Caserta-Benevento in connessione con Frecciarossa 8323. L’accesso ai bus sostitutivi AV è consentito, gratuitamente e senza prenotazione, ai possessori di abbonamento AV e Carnet Smart per la tratta Caserta-Roma. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, sono previsti collegamenti con bus nelle tratte interessate dalle interruzioni in connessione con i treni Intercity e AV.

Dal 10 al 30 giugno i treni Intercity della relazione Roma-Bari-Taranto, Napoli-Bari e Intercity notte della relazione Roma-Lecce subiscono modifiche di orario e variazioni al programma di circolazione dei treni. Per alcuni Intercity e Intercity notte previsto servizio con bus.

Treni regionali

I treni del Regionale di Trenitalia della relazione Napoli Centrale/Napoli Campi Flegrei – Caserta (via Cancello) e viceversa saranno cancellati rispetto alla solita programmazione nella tratta Napoli – Cancello o, in alcuni casi, sull’intero percorso; i treni della relazione Napoli Centrale – Caserta – Benevento e viceversa saranno cancellati rispetto alla solita programmazione nella tratta Caserta – Benevento.

I treni della relazione Caserta – Salerno e viceversa saranno cancellati rispetto alla solita programmazione nella tratta Salerno – Sarno/Cancello; i treni della relazione Napoli Centrale – Vairano – Cassino e viceversa e della relazione Napoli Centrale – Roma Termini/Roma Tiburtina saranno deviati via Aversa. Previsto servizio con bus tra Napoli e Cancello, Napoli e Caserta, Caserta e Salerno, Caserta e Benevento, Caserta e Villa Literno.

La circolazione sulla nuova linea avverrà gradualmente nei giorni 4 e 5 luglio, con ripresa totale del servizio a partire dal 6 luglio. Sulla linea Caserta-Benevento-Foggia saranno attivate le stazioni di Valle di Maddaloni e Frasso Telesino; sulla linea Napoli-Cancello, saranno disponibili le nuove stazioni di Napoli Afragola e di Acerra, invece, le fermate di Casalnuovo e di Afragola Zona Commerciale saranno attivate successivamente. Previste corse con bus tra le stazioni di Casalnuovo, Acerra e Napoli Afragola fino al completamento dei lavori.

Trenitalia sottolinea che, dove previsto il servizio con il bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus, inoltre, non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

Viaggiare informati

Trenitalia ricorda poi le soluzioni per viaggiare informati.

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente con un presidio rafforzato. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.