Viaggiare sotto le feste, i prezzi dei trasporti prendono il volo

Viaggiare sotto le feste per raggiungere la famiglia a Natale e Capodanno incontra, come ogni anno, il rincari dei prezzi di bus, treni e aerei. Monitoraggio Federconsumatori: i costi penalizzano chi torna a casa

Viaggiare sotto le feste è sempre un salasso. I prezzi dei trasporti prendono il volo e a farne le spese sono soprattutto studenti fuori sede, insegnanti e lavoratori che tornano a casa per le feste di Natale. È una storia che si ripete: chi vuole o deve viaggiare sotto le feste per gli spostamenti di Natale e Capodanno, e non può anticipare troppo la data della partenza o posticipare il ritorno, deve fare i conti con rincari esorbitanti rispetti ai periodi di “bassa stagione” che cadono prima o dopo le feste.

Chi si ritrova a partire, o appunto a dover partire, nel periodo che va dal 23 dicembre al 5 gennaio incontra tariffe alte che a volte, su certe direttrici, segnalano rincari a tripla cifra rispetto a un periodo quale fine novembre. Le date sono diverse, certo, ma la dinamica è quella (che le associazioni dei consumatori segnalano da tempo) di rincari che penalizzano soprattutto chi torna a casa per le festività in famiglia. Le direttrici più investite dai rincari sono infatti quelle verso Sud.

Rincari anche a tripla cifra

I rincari si fanno sempre più marcati, denuncia quest’anno Federconsumatori che ha preso in esame alcune tratte di bus, treni e aerei, confrontando i costi applicati nell’ultima settimana di novembre e quelli applicati nelle settimane tra Natale e Capodanno (QUI il confronto completo).

“Le differenze di costo sono notevoli e ammontano, mediamente, sulle tratte considerate, al +56% per viaggiare in bus durante le festività, al +9% per chi sceglie l’aereo, +48% per chi sceglie il treno”, evidenzia l’associazione.

Ma se queste sono rincari medi, alcuni picchi sono molto più alti. Un bus da Milano a Bari, sotto le festività, costa il +285% rispetto al prezzo normalmente applicato, mentre il ritorno sulla stessa tratta costa il +77%: per partire servono infatti 115 euro (contro i 30 euro di novembre) mentre il ritorno richiede 85 euro (contro i circa 50 di fine novembre).

Da Bologna a Bari, sempre in bus, il viaggio costa +241% (92 euro contro 27 euro), per il ritorno sulla stessa tratta la differenza di prezzo rispetto a un periodo ordinario è pari al +163%: 71 euro contro 27 euro.

Fra i voli, analizza Federconsumatori, il record dei rincari fra i prezzi applicati durante le festività va alla tratta aerea Roma-Catania: +36% per l’andata e +26% per il ritorno, rispettivamente 158 euro contro 116 euro per l’andata e 113 euro contro 90 euro per il ritorno.

Le brutte sorprese, prosegue l’associazione, non risparmiano neanche chi viaggia in treno. La tratta con maggiori rincari è quella Torino-Reggio Calabria, con +195% per l’andata e +81% per il ritorno: 256 euro per partire sotto le feste contro le 86 euro di fine novembre, 153 euro per tornare il 5 gennaio contro 84 euro di fine novembre. Anche la tratta Milano-Bari segna notevoli rincari con un +123% per l’andata e +27% al ritorno.

Investite dai rincari sono dunque soprattutto le tratte verso Sud, quelle percorse da studenti e lavoratori che tornano a casa durante le feste. Federconsumatori segnalerà la dinamica all’Antitrust, all’Autorità dei trasporti e a Mr Prezzi e chiederà verifiche ed eventuali sanzioni.