Volotea, Antitrust apre istruttoria per l’extra sul biglietto aereo

L’Antitrust apre un’istruttoria su Volotea per la modifica unilaterale del costo del biglietto aereo, comunicata dopo l’acquisto. E un sub procedimento perché sospenda subito la pratica contestata, avviata per far fronte al rincaro del carburante con la crisi in Medio Oriente

La nuova politica tariffaria di Volotea finisce sotto i riflettori dell’Antitrust. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti aperto un’istruttoria verso la compagnia aerea Volotea, con un contestuale sub-procedimento cautelare perché sospenda subito la pratica commerciale ritenuta scorretta e contestata dall’Autorità: l’applicazione di modifiche unilaterali al costo del biglietto aereo, comunicate al consumatore dopo l’acquisto, quando la partenza programmata si avvicina.

La nuova politica di prezzo

L’Antitrust fa riferimento alla nuova politica di vendita dei biglietti aerei adottata da Volotea davanti alla volatilità dei prezzi collegata alla crisi in Medio Oriente. La mossa scalfisce quella che sembrava una certezza: il viaggiatore paga il biglietto aereo e “blocca” il prezzo una volta per tutte. Per fronteggiare il rincaro dei carburante, la policy di Volotea, chiamata Promessa di Fair Travel, prevede un meccanismo di adeguamento del prezzo del biglietto aereo, al rialzo o al ribasso, in base all’andamento del prezzo del Brent.

Sette giorni prima della data di partenza programmata, la società – riepiloga l’Antitrust – comunica al consumatore un supplemento da pagare per poter usufruire del biglietto già acquistato, quantificato tra un minimo di 6 ed un massimo di 14 euro per passeggero e per tratta, in base all’ultimo dato disponibile sul costo del Brent. Il consumatore può modificare il volo, senza addebito di penali, oppure cancellare il viaggio e ottenere un rimborso di pari valore in forma di crediti Volotea. Il mancato pagamento dell’adeguamento, invece, comporta la cancellazione della prenotazione senza diritto al rimborso.

La tutela dei consumatori

Secondo l’Autorità, la modifica unilaterale al prezzo del biglietto aereo infrangerebbe la disciplina consumeristica perché “da un lato, può indurre il consumatore a scegliere il volo da acquistare sulla base di un’informazione incompleta e ingannevole – il prezzo mostrato al momento dell’acquisto – e, dall’altro, può esercitare un indebito condizionamento quando, a ridosso della partenza, il consumatore di fronte alla scelta fra pagare il supplemento o riprogrammare il viaggio, è indotto ad accettare la modifica”.

No extra retroattivi sui biglietti

Il caso Volotea, e la legittimità dei supplementi richiesti per il rincaro del jet fuel, era finito nel mirino delle associazioni dei consumatori, che si erano attivate e che ricordano ora anche le recenti decisioni della Commissione europea. A maggio, infatti, la Commissione ha pubblicato una serie di linee guida per il settore dei trasporti e del turismo nell’Ue che affrontano le conseguenze della guerra in Medio Oriente e dei problemi legati al rincaro dei carburanti. Per Bruxelles i passeggeri del trasporto aereo devono conoscere il prezzo finale del biglietto e, di conseguenza, non si possono addebitare retroattivamente nuove commissioni, come il sovrapprezzo sul carburante.

“Ora – afferma il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona – si apre la strada dei risarcimenti per i consumatori che hanno pagato quel balzello illegittimo per il supplemento carburante che poteva arrivare fino a 14 euro e che veniva pubblicizzato come se fosse un favore fatto ai consumatori. Veniva chiamato Promessa di Fair Travel, una definizione già di per sé fuorviante”.

“Grazie al nostro dossier finalmente qualcosa si muove sul fronte dei supplementi delle compagnie aeree legati ai rincari del jet-fuel – rivendica il Codacons – Nell’esposto, corredato da ampia documentazione con centinaia di segnalazioni dei passeggeri che si erano rivolti al Codacons, evidenziavamo come la pratica di richiedere somme di denaro fino a 14 euro a tratta agli utenti che avevano già acquistato un biglietto violasse il Regolamento (CE) n. 1008/2008, che impone che al consumatore sia indicato il prezzo finale comprensivo di tutti i costi e le tasse. Una tesi condivisa anche dalla Commissione Europea che lo scorso 8 maggio ha varato delle linee guida per il trasporto aereo dove si vieta espressamente qualsiasi supplemento legato al carburante”.

L’associazione ha investito del caso anche la Procura della Repubblica di Roma, cui ha presentato un ulteriore esposto. “Se l’istruttoria dell’Autorità – conclude il Codacons – accerterà l’illegittimità del supplemento richiesto ai viaggiatori, Volotea dovrà restituire agli utenti le somme percepite comprensive degli interessi legali”. L’associazione è pronta ad avviare “una possibile class action nei confronti del vettore aereo”.