Turismo, Federalberghi: la Befana fa viaggiare un milione di italiani

La Befana farà viaggiare un milione di persone per un giro d’affari di 400 milioni di euro. Le previsioni di Federalberghi che parla di “calendario 2025 al top per il progetto vacanza”

La Befana fa viaggiare un milione di persone nel lungo fine settimana in arrivo. Saranno di meno rispetto a coloro che si sono mossi per Natale o Capodanno, si ritaglieranno 3,3 notti per godersi una vacanza breve ma intensa, dedicheranno grande attenzione a programmare un soggiorno all’insegna del benessere, del relax e del divertimento. Si tratteranno principalmente in Italia, salvo una piccola percentuale che opterà per destinazioni straniere. Questo l’identikit dei viaggi della Befana, che quest’anno cade di lunedì e permette a chi può di organizzare una vacanza breve ma che prosegue oltre il fine settimana. La fotografia viene dall’indagine realizzata da Tecnè per conto della Federalberghi in occasione dell’Epifania.

Befana, un milione di viaggio alla ricerca di relax

Quale sarà dunque la vacanza in occasione dell’Epifania? Si sposteranno circa un milione di italiani che sceglieranno di partire in occasione dell’Epifania; nel 91% dei casi si sceglierà l’Italia come destinazione della propria vacanza mentre solo il 9% sceglierà l’estero. La tendenza generale è quella di privilegiare una regione di prossimità (54,1%), oppure di rimanere nel proprio territorio (30,9%). Sarà una vacanza di 3,3 notti con una spesa a persona complessiva di 362 euro per coloro che resteranno in Italia e 544 euro per coloro che si recheranno all’estero. Il giro di affari specifico della festività della Befana si attesterà sui 400 milioni di euro.

L’alloggio preferito sarà l’albergo nel 34,7% dei casi, seguito dalla stanza in un B&B con il 30,4%. Il motivo principale della vacanza sarà la ricerca del riposo e del relax (61,8%), il divertimento (38,1%) o sarà l’occasione per praticare sport (17,6%).

2025, calendario favorevole per i viaggi

L’indagine traccia uno scenario favorevole per i viaggi nel 2025 ed evidenzia che almeno il 25% degli intervistati ha già manifestato la volontà di programmare un viaggio tra gennaio e il prossimo giugno.

Commenta il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca: «Possiamo dirci soddisfatti per la performance di queste festività e ci vediamo già proiettati verso questo nuovo anno, il 2025, che offre un calendario sensazionale per le intenzioni di vacanza. Secondo la nostra ricerca, il 25% degli intervistati ha già manifestato la volontà di organizzare la propria partenza tra gennaio e giugno. Una percentuale, a mio avviso, destinata a crescere – ha concluso il presidente degli albergatori – considerando che la Santa Pasqua si celebrerà il 20 aprile, che il ponte del 25 Aprile cadrà di venerdì, ed ancora, che il primo maggio, Festa dei Lavoratori, è collocata di giovedì. La sequenza fortunata caratterizzerà a grandi linee tutto il calendario 2025. Il che fa davvero ben sperare per l’andamento del nostro turismo».

