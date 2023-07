Balneari, dal Governo arriva il via libera alla mappatura delle spiagge (Foto Laly Di pietro per Pexels)

Dal Governo arriva il via libera alla mappatura delle concessioni di beni pubblici – leggi, soprattutto balneari e spiagge, anche se il provvedimento riguarda tutti i regimi concessori di beni pubblici. Ieri infatti il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di Attuazione della delega di cui all’articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici.

Il riferimento è alla legge sulla concorrenza del 2021 che, all’articolo 2, delega il Governo ad adottare “un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza”.

La mappatura delle concessioni balneari

L’avvio della mappatura delle concessioni balneari era attesa perché da anni incombe sulle spiagge l’applicazione delle norme europee. Secondo la Corte di giustizia della Ue, che è intervenuta con una recente sentenza, le concessioni balneari delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente.

La questione dei balneari in Italia è particolarmente delicata, e contesa, considerato che l’Italia è finita nel mirino della Ue per la proroga delle concessioni balneari fino al 31 dicembre 2024.

Un sistema informativo per pubblicità e trasparenza dei dati

“Al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni relativi alle concessioni di beni pubblici – si legge nel comunicato di Palazzo Chigi – il decreto dispone la costituzione di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni, denominato SICONBEP e garantisce il coordinamento e l’interoperabilità con gli altri sistemi informativi esistenti in materia”.

La rilevazione comprende “tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile di cui agli articoli 822 e seguenti del Codice Civile che formano oggetto di atti, contratti e convenzioni che comportano l’attribuzione a soggetti privati o pubblici dell’utilizzo in via esclusiva di tali beni”.

È chiaro che l’attenzione è puntata soprattutto sulle spiagge. I balneari evidenziano soprattutto il richiamo alla “scarsità della risorsa” contenuta nella sentenza della Corte di giustizia europea, mentre gli ambientalisti chiedono di non perdere tempo, di mappare le concessioni esistenti, di adeguare i canoni e di aumentare le spiagge libere. Sul fronte dei consumatori, ogni anno si rincorrono le denunce sui costi di stabilimenti, lettini e ombrelloni, e sulla difficoltà crescente di accedere alle spiagge libere.

Fiba Confesercenti: la mappatura delle spiagge è la strada giusta

Per Fiba Confesercenti l’avvio della mappatura delle spiagge “è la strada giusta”.

Ha commentato Maurizio Rustignoli, presidente di FIBA, l’associazione che riunisce gli stabilimenti balneari aderenti a Confesercenti: «L’attuazione delle deleghe è un chiaro segnale che il governo intende procedere finalmente alla mappatura delle coste italiane che chiediamo da anni e che, a nostro avviso, è la strada giusta per raggiungere una soluzione equilibrata alla questione Bolkestein. Dopo la conferma dell’avvio della mappatura attendiamo il prossimo tavolo tecnico, previsto per il 25 luglio, per approfondire ulteriormente il tema e identificare definitivamente i criteri della scarsità della risorsa che, ne siamo assolutamente convinti, in Italia non sussiste. Se così fosse – e i primi dati, per quanto grezzi lo dimostrano -, nei mesi a venire si potrà finalmente procedere a un riordino complessivo delle norme che riguardano le concessioni demaniali, sempre nel rispetto dei principi europei ma con condizioni di applicazione decisamente diverse da quelle previste fino ad ora».

Spiagge 2022: meno della metà delle spiagge è libera

Secondo Legambiente, “dal 2016 al 2020 lo stato italiano ha incassato meno di cento milioni di euro per anno per le concessioni balneari”.

C’è dunque un problema legato ai canoni irrisori delle concessioni e c’è un problema legato alla disponibilità di spiagge libere. Il rapporto Spiagge 2022 di Legambiente evidenzia la “crescita delle concessioni balneari lungo le spiagge italiane”.

Secondo il dossier, “negli ultimi venti anni la crescita dei nuovi stabilimenti è continuata a ritmi tali che in molti Comuni è oramai impossibile trovare uno spazio dove poter liberamente e gratuitamente sdraiarsi a prendere il sole. In parallelo l’altro grande problema è quello dell’assenza di un regolare ed affidabile censimento delle concessioni balneari ed in generale di quelle del Demanio marittimo”.

Si legge ancora nel rapporto Spiagge 2022: “Complessivamente si può stimare che meno di metà delle spiagge del Paese sia liberamente accessibile e fruibile per fare un bagno. Ma in alcune regioni troviamo dei veri e propri record, come in Liguria, Emilia-Romagna e Campania, dove quasi il 70% delle spiagge è occupato da stabilimenti balneari”.

