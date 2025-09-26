Giornata mondiale del turismo, nel mondo 690 mln di turisti nella prima metà dell’anno

La Giornata mondiale del turismo si celebra quest’anno sul tema “turismo e trasformazione sostenibile”. Nonostante conflitti e crisi, fra gennaio e giugno 2025 hanno viaggiato a livello internazionale quasi 690 milioni di turisti

“Turismo e trasformazione sostenibile” è il tema scelto per la Giornata Mondiale del Turismo 2025, che si celebra domani. Per l’occasione il Centro Europeo Consumatori Italia (CEC Italia) accende i riflettori sul turismo accessibile, inclusivo, rispettoso dell’ambiente e delle tradizioni locali, rinnovando al contempo il proprio impegno nella tutela di chi viaggia.

«Viaggiare in Europa non vuol dire solo scoprire nuove mete, ma farlo sapendo di avere diritti riconosciuti e garantiti: dal rimborso in caso di disservizi all’accesso ad una informazione trasparente – ha detto Maria Pisanò, Direttrice del Centro Europeo Consumatori Italia – In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, vogliamo ricordare che questi diritti sono la vera bussola del viaggiatore, per rendere ogni esperienza turistica più sicura, inclusiva e rispettosa».

690 milioni di turisti in viaggio nel mondo nella prima metà del 2025

Le Nazioni Unite si apprestano a festeggiare la Giornata mondiale del turismo con la speranza che questo diventi strumento di pace e sostegno alle economie locali.

“Il turismo – dice UN Tourism – ha il potenziale non solo di promuovere la pace, ma anche di potenziare, rigenerare e trasformare in modo sostenibile il nostro mondo. Il momento di agire è adesso. Realizziamo il pieno potenziale del turismo per costruire un’economia più sostenibile e inclusiva e un futuro resiliente per tutti.”

La giornata mondiale del turismo 2025 “evidenzia il potenziale trasformativo del turismo come agente di cambiamento positivo”. E nel mondo, nonostante guerre, tensioni geopolitiche ed economiche internazionali, il turismo risulta in aumento del 5% nella prima metà del 2025. Secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per il Turismo, tra gennaio e giugno 2025 hanno viaggiato a livello internazionale quasi 690 milioni di turisti, circa 33 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2024, sebbene i risultati siano stati contrastanti tra regioni e sottoregioni.

Nella prima metà dell’anno l’Europa ha accolto quasi 340 milioni di turisti internazionali, circa il 4% in più rispetto al 2024 e il 7% in più rispetto al 2019.

Ha detto il Segretario Generale di UN Tourism Zurab Pololikashvili:«Di fronte alle sfide globali, il turismo internazionale continua a registrare un forte slancio e una buona resilienza. La prima metà del 2025 ha portato un aumento del numero di arrivi e dei ricavi per la maggior parte delle destinazioni in tutto il mondo, contribuendo alle economie locali, all’occupazione e ai mezzi di sussistenza. Tuttavia, questo ci ricorda anche la nostra grande responsabilità nel garantire che questa crescita sia sostenibile e inclusiva e nel collaborare con tutti gli stakeholder locali in tal senso».

Il turismo responsabile e i diritti dei viaggiatori

In occasione della Giornata mondiale del turismo, CEC Italia richiama l’attenzione su un turismo responsabile e sostenibile.

“I diritti dei viaggiatori devono intrecciarsi con quelli delle comunità ospitanti, valorizzando tradizioni e patrimonio culturale in una prospettiva di sostenibilità condivisa”, commenta l’associazione.

Viaggiare è un diritto di tutti: il turismo inclusivo permette a chiunque di viaggiare in condizioni di equità, sicurezza e dignità, senza barriere legate all’età, alla condizione fisica, economica o linguistica.

Ecco allora che l’associazione ricorda i diritti dei viaggiatori, che spesso vanno però incontro a ritardi, cancellazioni e disservizi. Nel 2024 la Rete ECC-Net ha ricevuto 43.956 segnalazioni su turismo e trasporti. Oltre la metà riguardava il trasporto aereo, seguito da autonoleggio e alloggi. Le criticità più frequenti sono voli cancellati o in ritardo, bagagli smarriti, addebiti non dovuti, strutture diverse dalle descrizioni online.

“La buona notizia è che la normativa europea tutela i viaggiatori: rimborso, riprotezione o indennizzo per chi vola; assistenza e rimborsi per chi viaggia in treno; protezione in caso di disservizi o insolvenza per chi sceglie i pacchetti turistici. In altre parole, i diritti dei consumatori non vanno mai in vacanza. E presto ne arriveranno degli ulteriori con la revisione del Regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei e ferroviari e della direttiva sui pacchetti turistici”, conclude il CEC.