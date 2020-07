Mare o montagna, una settimana di vacanza costa (cara)

Che sia mare o montagna, questa estate una settimana di vacanza ha costi non indifferenti.

Gli italiani in partenza saranno meno rispetto allo scorso anno, e il motivo è facile da trovare: c’è la pandemia e c’è la paura dei contagi, ci sono le difficoltà economiche e il lavoro precario, l’autunno incerto e una propensione a fare brevi viaggi dietro casa, sul mare più vicino.

Secondo l’Osservatorio Federconsumatori meno della metà delle famiglie andrà in vacanza. Chi lo farà sceglierà prevalentemente località sulla costa (58%) anche se aumentano le preferenze per la montagna (26%). Molti non partiranno affatto. Chi parte sceglierà mete e vacanze low cost, con soggiorni brevi e sistemazioni senza troppe pretese.

Una settimana di vacanza al mare…

Ma quanto costerà una settimana di vacanza? L’associazione stima il prezzo prendendo a riferimento i costi del trasporto (viaggio andata e ritorno in auto con pedaggio autostradale), quelli dell’albergo, divertimenti ed escursioni, consumazioni al bar. Prende a riferimento una famiglia di quattro persone, due adulti e due ragazzi dai 10 ai 16 anni.

Risultato? Il costo di una settimana di vacanza al mare fra fine luglio e inizio agosto si attesta quest’anno intorno ai 4 mila euro (nel dettaglio: 4.054 euro) e aumenta del 3,2% rispetto al 2019.

I costi stimati da Federconsumatori per una settimana di vacanza al mare comprendono trasporti, albergo, stabilimenti balneari, escursioni. Per l’albergo l’associazione stima quasi 2300 euro (più 2,5% rispetto al 2019). Aggiunge altri 459 euro per lo stabilimento balneare, inteso come affitto di due lettini e un ombrellone per una settimana, più snack e bevande varie, gelati e caffè (con un aumento complessivo dell’11%).

Nel computo ci sono anche due escursioni, una di mezza giornata in una località caratteristica e una giornaliera, ad esempio in barca. Per una famiglia di quattro persone la stima è che vengano a costare 421 euro, più 5,4% rispetto allo scorso anno.

… o una in montagna?

Leggermente più contenuti sono i costi della vacanza in montagna, ma con una crescita decisamente più marcata: per una settimana nello stesso periodo, per la stessa tipologia di famiglia, il costo ammonta a 3.801 euro (+4% rispetto allo scorso anno).

I costi dell’albergo ammontano a 2.562 euro, più 3,9% sul 2019. Per sport e divertimenti si mettono in conto 465,60 euro (più 4,8% rispetto all’estate scorsa) e comprendono attrezzatura da trekking e consumazioni. Circa 220 euro (più 22%) vanno per le escursioni, sempre per quattro persone, una giornaliera in montagna e una passeggiata a cavallo.