Neve, skipass sempre più cari. Aumenti fino al 38% rispetto al 2021

Le vacanze sulla neve sono sempre più costose anche per i rincari degli skipass che arrivano a punte del 38% rispetto al 2021. Aumentano giornalieri e stagionali. Lo studio di Assoutenti

La settimana bianca è sempre più cara, lo skipass rincara di anno in anno e la diretta conseguenza è che molti fuggono dalle vacanze sulla neve. 1 milione di italiani in meno lo scorso anno, calcola Assoutenti, che alla vigilia della riapertura della stagione sciistica ha messo a confronto le tariffe degli skipass dal 2021 a oggi. In quattro anni gli aumenti arrivano anche al 38%.

Skipass, rincari su giornalieri e stagionali

L’associazione ha messo a confronti i costi degli skipass sia giornalieri sia stagionali per diverse località sciistiche rinomate. Aumentano sia gli stagionali sia i giornalieri già rispetto al 2024, ma il rincaro diventa molto più marcato se confrontato con i prezzi del 2021. Ulteriori rincari si prospettano, anche per questa stagione, per strutture ricettive e ristoranti.

“I nuovi rincari applicati dagli operatori turistici appaiono del tutto ingiustificati e inaccettabili, sia perché l’inflazione in Italia è sotto controllo, sia perché le tariffe energetiche che nel 2022 avevano aggravato i costi a carico dei gestori degli impianti sono tornate alla normalità – denuncia il presidente Assoutenti, Gabriele Melluso – Prezzi e tariffe aumentati al punto tale da spingere una consistente fetta di cittadini a rinunciare del tutto alla classica settimana bianca: non a caso i numeri ufficiali hanno registrato lo scorso anno una forte contrazione delle presenze in montagna, con circa 1 milione di italiani in meno sulla neve, che arrivano a -4 milioni rispetto al 2023”.



La crescita dei prezzi dal 2021 a oggi

I prezzi crescono sia per gli abbonamenti stagionali, sia per il biglietto giornaliero. Per un biglietto giornaliero si spendono dai 58 euro di La Thuile, uno dei più rinomati comprensori sciistici della Valle d’Aosta, ai 72 euro di Livigno, arrivando agli 86 euro degli impianti Dolomiti Superski.

Per gli abbonamenti stagionali la spesa varia dai 965 euro ad adulto di Livigno ai 1.788 euro della formula Valle d’Aosta+Zermatt passando per i 970 euro del Dolomiti Superski-stagionale (prevendita fino al 24.12) e di 1250 euro per Vialattea internazionale (Sestriere ecc.) stagionale.

A Livigno il biglietto dello skipass per un adulto, in alta stagione, aumenta del +8,3% rispetto allo scorso anno, +4,8% al Sestriere e sugli impianti della Vialattea, +4,5% presso il comprensorio del Civetta, +3,6% negli impianti Dolomiti Superski e in quelli di La Thuile, +3,3% a Cervinia, +3% a Courmayeur. L’abbonamento stagionale rincara del +3,8% negli impianti della Valle d’Aosta, +2,6% sulle Dolomiti e al Civetta, +1% a Livigno.

Se però si confrontano le tariffe della stagione invernale 2025/2026 con quelle del 2021/2022 si scopre che i rincari degli skipass possono arrivare a sfiorare il +40%, spiega Assoutenti. È il caso del biglietto giornaliero per gli impianti di Livigno, il cui prezzo passa dai 52 euro del 2021 agli attuali 72 euro (+38,5%), per lo Ski Civetta gli aumenti del giornaliero, nello stesso periodo, segnano +34,6%, +30,7% sulla Vialattea; a Bormio il biglietto è rincarato del +30,4%, +28,4% lo stagionale in Valle d’Aosta e il giornaliero Dolomiti Superski, +23,2% il biglietto giornaliero a Courmayeur.

Per gli impianti sciistici dell’Alto Sangro (Roccaraso, Rivisondoli, Pescasseroli), in attesa che venga comunicato il tariffario per la nuova stagione sciistica, il prezzo del biglietto giornaliero è salito da 47 del 2021 ai 58 euro dello scorso anno (+23,4%), l’abbonamento stagionale da 580 a 755 euro (+30,1%).

Ai rincari sullo skipass si aggiungono quelli di strutture ricettive e ristoranti, spiega Assoutenti: i prezzi invernali di alberghi e alloggi vari hanno subito in 4 anni incrementi medi del +26% in Valle d’Aosta, +32,8% nelle località di montagna del Veneto, +36% in quelle dell’Alto Adige. I servizi legati alla ristorazione sono invece rincarati del +15,7% in Valle d’Aosta, +26% nelle province di Bolzano e Belluno.