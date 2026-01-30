Settimana bianca, costi proibitivi e vacanza sempre più elitaria

Fioccano i rincari sulla settimana bianca, che diventa sempre più una vacanza elitaria. Sono poche le famiglie a potersi permettere i costi di una settimana in montagna dedicata allo sci e agli sport invernali. Mettendo insieme il costo dell’albergo, di pranzi e cene, dello skipass e dell’attrezzatura da sci (per chi non porta quella personale) quest’anno si può arrivare alla bellezza di quasi 2 mila euro a persona (1.964 euro) in aumento del 7% rispetto alla stagione 2024/2025. Una famiglia di quattro persone può arrivare a spendere oltre 7800 euro per una settimana bianca, con un rincaro del 7% rispetto allo scorso anno.

La settimana bianca secondo Federconsumatori

I dati vengono dall’Osservatorio Federconsumatori che ha monitorato i prezzi per il noleggio dell’attrezzatura, per l’albergo, per i pasti e per lo skipass, per una famiglia di quattro persone che si appresta a trascorrere la settimana bianca (7 giorni e 6 notti) presso una delle località sciistiche d’Italia. Il monitoraggio ha considerato le principali località sciistiche in Veneto, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Abruzzo e centro Italia.

“Emergono costi proibitivi: nella stagione 2025-2026 una famiglia spenderà mediamente 7.856,44 euro, il 7% in più rispetto alla stagione precedente”, evidenzia l’associazione.

Nel conteggio l’associazione considera il costo del noleggio attrezzature, per il quale si stima un costo di oltre 300 euro a settimana. Ci sono poi i costi dell’albergo, in media 770 euro a persona per 6 notti/7 giorni della settimana bianca, con un rincaro del 9%.

Aumenti rilevanti si abbattono sullo skipass settimanale: più 13% per un costo di circa 400 euro. Il giornaliero viene in media 64 euro con un rincaro dell’8%. A queste voci si aggiunge quella dei pasti.

Le regioni in cui si registrano i maggiori aumenti è il Trentino Alto-Adige, con un rincaro del 14%, seguito da Lombardia (+7%) e Valle d’Aosta (+6%).

Il Veneto, spiega Federconsumatori, è la regione più costosa: per la settimana bianca richiede circa 2337 euro a persona (+5% rispetto alla stagione precedente). “Costi su cui incidono notevolmente gli aumenti dovuti alle olimpiadi invernali, dal momento che il periodo monitorato comprende anche febbraio – spiega l’associazione – Risulta decisamente meno costoso trascorrere la settimana bianca in una delle località dell’Abruzzo o del centro Italia: in questo caso la spesa si aggira attorno ai 1.472,15 euro a persona”.