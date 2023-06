Stabilimenti balneari, i prezzi sotto l’ombrellone: più 14% per l’abbonamento settimanale a giugno

Il Centro Studi Ircaf lancia la sesta indagine nazionale sul costo degli stabilimenti balneari. I prezzi sotto l’ombrellone a giugno aumentano in media del 14% per l’abbonamento settimanale e di quasi il 10% per quello giornaliero

Quali prezzi troverà sulle spiagge italiane chi parte a giugno o approfitta del sole nel fine settimana per una giornata al mare? Negli stabilimenti balneari, per un ombrellone e due lettini, con tariffe ancora di bassa stagione, i prezzi aumenteranno di quasi il 10% per il costo giornaliero e di circa il 14% per quello settimanale, rispetto alla stessa offerta del 2022.

Stabilimenti balneari, giugno 2023

Il Centro Studi Ircaf lancia oggi la sesta indagine nazionale sul costo degli stabilimenti balneari, relativa alle tariffe di giugno.

L’associazione ha preso in considerazione il costo di un ombrellone con due lettini posizionati in 3ᵃ fila per la settimana dal 10 al 16 Giugno (tariffe di bassa stagione) e per una giornata del fine settimana (sabato o domenica), per capire come si presentano le politiche di prezzo e servizio nelle spiagge italiane. Si tratta di un’indagine a campione su 60 stabilimenti balneari nelle 15 regioni affacciate sul mare. I gestori sono stati contattati telefonicamente nei primi tre giorni di giugno, compresi gli operatori della Romagna che, spiega il Centro Studi, “nonostante i danni subiti dal recente maltempo, hanno ripristinato gli stabilimenti e sono pienamente operativi”.

Dalle risposte complessive, emerge che in media a giugno sotto l’ombrellone degli stabilimenti balneari ci sono aumenti del 9,61% per il costo giornaliero e del 13,84% per quello settimanale rispetto allo stesso mese del 2022. Aumenti, dice il Centro Studi Ircaf, doppi a fronte di un’inflazione +6,4% (giu 2022 – mag 2023 dato Istat stimato provvisorio).

I prezzi dell’abbonamento in spiaggia a giugno

Quanto costa l’abbonamento a un ombrellone e due lettini? Per il giornaliero festivo di giugno (sabato o domenica) la spesa media nazionale è di 23,61 euro. La spesa media settimanale dal 10 al 16 giugno, sempre per ombrellone e due lettini, è di circa 157 euro, con un aumento di oltre 19 euro rispetto allo scorso anno (più 13,84%).

Naturalmente sono prezzi medi. Le tariffe variano molto a seconda degli stabilimenti e delle località turistiche, dell’offerta e del “target” cui si rivolgono, con differenze legate alla singola località e con prezzi in media più alti sul versante tirreno e ligure. E “siamo solo in giugno”, commenta il Centro Studi.

“Per un giornaliero si va da un massimo 47 euro a Sorrento e 45 euro a Sabaudia ad un minimo di 10 euro giornalieri a Giulianova e Tortolì, 12 euro Vieste, Policoro, Praia a Mare, ecc. – spiega Ircaf – Si tratta di prezzi che riflettono la diversità dei servizi sul territorio, standard diversi che si rivolgono ad una vasta gamma di turisti, con diverse possibilità economiche e che tendono ad aumentare significativamente nel mese di luglio ed agosto dove i prezzi sono più elevati”.

Negli stabilimenti balneari della costa tirrenica e ligure i prezzi sono in media più alti. Per l’abbonamento giornaliero servono quasi 27 euro (+10,43 % rispetto al 2022) mentre per quello settimanale la spesa si attesta a 183 euro, con un aumento su base annua di 21,80 euro (+ 13,52%). Sull’Adriatico e sullo Ionio la spesa media si attesta a giugno sui 20 euro per l’abbonamento giornaliero e sui 128 euro per il settimanale, con un aumento dei prezzi rispetto all’anno scorso dell’8,43% sul giornaliero e del 14,37 % sul settimanale.

