Vacanza al mare, i prezzi vanno su e per una famiglia servono oltre 6300 euro. Non va meglio in montagna

Quattro italiani su dieci si concederanno una vacanza ma per la maggioranza sarà “ridotta” a 3-5 giorni. Per una vacanza al mare di una settimana, una famiglia di quattro persone arriva a spendere oltre 6300 euro. Non va meglio in montagna dove servono 4600 euro. Monitoraggio Federconsumatori

Vacanza al mare e in montagna, non sono prezzi per tutti. Nell’estate di quest’anno le vacanze estive diventano “un lusso che si potranno concedere in pochi” anche se gli italiani in partenza sono in aumento rispetto allo scorso anno: si concederanno un periodo di ferie fuori casa quattro italiani su dieci (per la precisione il 41,3%, con un aumento del 2,3% rispetto allo scorso anno) ma all’insegna del risparmio per quanto possibile.

Fra chi parte, la maggioranza (52,7%) opterà per un soggiorno “ridotto”, di 3-5 giorni, cercando ospitalità soprattutto fra amici e parenti. Sono le stime di Federconsumatori, che conferma anche per quest’anno la tendenza a rimanere entro i confini nazionali (oltre l’80% degli italiani farà questa scelta), anche a causa del rincaro dei voli.

Vacanze all’insegna della prudenza e del risparmio anche perché i prezzi sono aumentati un po’ in tutti i settori. I consumatori lo denunciano da tempo. E Federconsumatori ha stilato il tradizionale monitoraggio dei prezzi per una vacanza di una settimana al mare e in montagna, prendendo a riferimento le esigenze e le spese di una famiglia di quattro persone (due adulti e due minori).

Vacanza al mare, quanto ci costi?

Per una settimana in una località balneare, una famiglia arriva a spendere ben 6.377,30 euro, il +10% rispetto allo scorso anno.

Come si arriva a questi costi per una vacanza al mare?

Federconsumatori mette in conto circa 4 mila euro per sette notti in albergo con due camere doppie (288 euro a camera al giorno) e segnala un rincaro del 14% rispetto ai prezzi del 2023.

Nelle spese inserisce 538 euro per lo stabilimento balneare, in cui rientrano due lettini e un ombrellone per la settimana, più le consumazioni di caffè gelati e snack al bar.

Ancora: 577 euro per due escursioni, una di mezza giornata in una località caratteristica e una giornaliera in barca, che costa circa 99 euro a persona comprensiva di tutto. I prezzi della voce escursioni aumentano del 7%.

L’associazione inserisce anche i costi del trasporto, di sport e divertimenti vari, una cena fuori e una serata al pub, nonché la sosta in autostrada. Senza farsi mancare nulla, insomma, si arriva alla bella cifra di oltre 6300 euro per una famiglia di quattro persone che voglia trascorrere una settimana al mare.

E per chi preferisce la montagna…

Non va meglio per gli amanti del trekking e della natura: la spesa per un soggiorno della stessa durata in montagna, invece, ammonta a 4.678,84, il +4% rispetto al 2023.

In questo caso, il prezzo dell’hotel in montagna ammonta a circa 3 mila euro (più 4% rispetto allo scorso anno) mentre per due escursioni, una giornaliera in montagna e una passeggiata a cavallo, la famiglia deve mettere in conto una spesa di 332 euro, in aumento dell’11% rispetto allo scorso anno. Aggiungendo anche qui le spese per lo sport, come l’attrezzatura da trekking, divertimenti e ristorante e trasporti, si arriva a una cifra di oltre 4600 euro.

Nel dettaglio delle singole voci di spesa, segnala ancora Federconsumatori, emerge una forte crescita dei prezzi delle escursioni (+7% al mare e +11% in montagna), degli hotel (+14% al mare e +4% in montagna), dei ristoranti (+6%).

Il costo per autostrada e pedaggi, su una tratta medio-breve come quella presa in considerazione dal monitoraggio, rimane piuttosto stabile, mentre per tratte oltre i 200 km registra aumenti medi del +20%. Ultima annotazione: si tratta di prezzi di alta stagione (fine luglio – inizio agosto).

