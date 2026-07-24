Vacanze 2026, Federalberghi: 36,2 milioni di italiani in viaggio fra giugno e settembre

Entra nel vivo il periodo delle vacanze. Secondo Federalberghi saranno 36,2 milioni gli italiani in partenza fra giugno e settembre; quasi 9 su dieci rimangono in Italia; prima destinazione mare. Il 48% della popolazione non farà vacanze

Entra nel vivo il periodo delle partenze estive e delle vacanze. Fra giugno e settembre, saranno 36,2 milioni gli italiani che trascorreranno un periodo di vacanza fuori casa. La tendenza, già in atto da tempo, è quella di spezzare le ferie estive in più segmenti: oltre un quarto dei vacanzieri (28,9%) farà più di un periodo di vacanza oltre quello principale. La vacanza più lunga sarà di quasi dieci giorni, le altre saranno più brevi. Altre tendenze da tradizione: il periodo di ferie più gettonato è agosto (ma con buoni dati anche per gli altri mesi) e la meta principale di destinazione è il mare, sia in Italia sia all’estero.

In Italia e all’estero, prima meta il mare

Sono i tradizionali dati sulle vacanze degli italiani, secondo l’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi sul movimento turistico per l’estate 2026.

Quasi nove vacanzieri su dieci (l’87,6%), sceglierà di rimanere in Italia, consegnando alle località di mare e al mese di agosto il top delle preferenze. Il 12,4% si recherà all’estero, dove a vincere sarà ancora una volta il mare, seguito dalle grandi capitali europee. In particolare, che supera i confini nazionali predilige il mare in paesi vicino all’Italia (53%) dunque Croazia, Grecia e Spagna; a seguire le grandi capitali europee (19%) e i mari tropicali o le località esotiche (15%).

Chi non varcherà i confini nazionali nel 75,1% dei casi opterà per il mare, nel 13,7% per la montagna, nel 4,8% per le località d’arte e nel 3,4% per i laghi.

Giro d’affari di 43 miliardi

Nonostante agosto si confermi il “re” dell’estate, risultando il centro della vacanza principale per il 41,4% dei vacanzieri, anche luglio, con il suo 28,8% di preferenze, consente di prevedere una buona performance e, assieme al mese di giugno (che ha ottenuto il gradimento per il 24,4% degli intervistati) registra una crescita non indifferente.

La spesa media sarà di 917 euro a persona, per un giro d’affari complessivo di 43 miliardi di euro. Secondo l’indagine Federalbergi, giugno contribuirà per circa 11,5 miliardi, luglio per 12,9 miliardi, agosto per 16,5 miliardi e settembre per 2,1 miliardi di euro.

Per la scelta della località di villeggiatura gli italiani si faranno guidare soprattutto dalle bellezze naturali del luogo (65,2%); a volte dalla voglia di ritrovare per abitudine gli stessi contesti (32,7%) o per la facilità di raggiungimento (28,2%). Nel 20,7% dei casi è il divertimento che la località offre a condizionare la scelta.

“La vacanza – commenta il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca – si spalma in modo più strutturato in tutti e quattro i mesi estivi, il che porta ad affinare la capacità di attivare i territori, con tutto ciò che essi esprimono in termini di imprese e filiere. Interessante rilevare poi, che una buona parte dei viaggiatori farà più di un periodo di vacanza oltre quello principale, confermando anche qui la nuova tendenza, ovvero frammentare e spalmare la vacanza su tutto l’arco estivo”.

“Nel complesso l’estate italiana 2026 sembra non tradire le aspettative – ha concluso Bocca – Non possiamo dirci “tutti felici e contenti”, perché siamo consapevoli delle difficoltà provocate dall’aumento del costo della vita. Oggi, siamo portati a valorizzare al meglio ciò che si conquista giorno per giorno. Ma la speranza è che la situazione economica torni ad uno standard che renda il viaggio accessibile davvero a tutti”.

Chi non parte

Sono proprio le ragioni economiche la prima motivazione di chi non parte. Non tutti possono permettersi vacanze estive. Il 48,5% della popolazione non farà vacanze tra giugno e settembre. Si resta a casa principalmente per mancanza di liquidità (52,8%), per motivi familiari (25,7%) e per motivi di salute (24,5%).

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!