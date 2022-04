Vacanze a Corfù, un’avventura tra spiagge splendide e antiche leggende

Tutte le isole della Grecia rappresentano un vero simbolo di bellezza, non solo per il fascino del mare e dei paesaggi, ma anche per le testimonianze della storia e il legame con le leggende della mitologia e con una cultura antica e ricca di splendore.

Le spiagge di Corfù sono tra le più rinomate e apprezzate, e ogni anno rappresentano la meta ideale per moltissimi turisti provenienti da tutto il mondo. Ma non solo: tutta l’isola è colma di tesori da scoprire, testimonianze storiche e un’atmosfera di mistero e di magia, forse anche perché Corfù, secondo la leggenda, è il nome di una ninfa, e l’isola stessa compare è una delle tappe dell’epico viaggio di Ulisse.

Se ami il mare limpido, le spiagge candide e scintillanti e l’atmosfera romantica ed elegante di un’isola mediterranea, Corfù è la meta ideale per le tue vacanze: hotel, studios e altre soluzioni per organizzare il tuo soggiorno li trovi qui , con la possibilità di scegliere in base alle tue preferenze personali, al tuo budget e al tuo stile di viaggio.

Dove alloggiare a Corfù senza spendere troppo

Una delle soluzioni più diffuse per organizzare le proprie vacanze a Corfù è quella di alloggiare in un miniappartamento, un monolocale o bilocale con tutto quanto occorre per cucinare, gestito da una famiglia e proposto ad un prezzo sicuramente conveniente.

Questa soluzione consente di organizzare la propria vacanza senza necessità di sostenere una spesa elevata, ma comunque con la garanzia della tranquillità, della sicurezza e del comfort. L’isola consente inoltre di scegliere tra diverse ubicazioni, secondo le esigenze di ognuno e il tipo di vacanza che si ha intenzione di trascorrere. Chi ama il mare, la spiaggia e gli sport acquatici può orientarsi nella ricerca di un alloggio situato nei pressi di una delle zone balneari dell’isola: è possibile scegliere una spiaggia tranquilla e adatta ad una famiglia con bimbi, oppure più selvaggia e ventosa, ideale per coloro che amano le attività sportive e il movimento.

Tutta l’isola è inoltre costellata di cittadine e località turistiche di grande bellezza, dove ammirare non solo il paesaggio ma anche l’architettura che si è sviluppata nel corso dei secoli.

Vacanze all’isola di Corfù: cosa fare

Naturalmente, come ogni altra isola ellenica, prima di tutto Corfù è famosa per il mare limpido e le spiagge, le bellissime baie, le acque trasparenti e cristalline che la rendono la meta ideale per gli appassionati delle immersioni. Il profilo dell’isola include infatti almeno cinque o sei baie, oltre a spiagge di ogni genere e dimensione, alcune delle quali possono essere raggiunte esclusivamente via mare.

Chiunque ami navigare, può utilizzare un servizio di noleggio imbarcazioni, oppure usufruire delle navette che accompagnano i turisti verso le località non accessibili da terra. Una delle particolarità di Corfù è quella di offrire, oltre allo spettacolo del mare e delle spiagge, anche la presenza di magnifiche grotte nascoste, molte delle quali sono visibili solo durante le immersioni.

Come ogni altro luogo tipico dell’area mediterranea, anche Corfù non si limita ad offrire il fascino del mare, ma possiede anche un territorio tutto da scoprire, ricco di vegetazione rigogliosa, boschi, ulivi, scogliere e montagne rocciose. Non mancano inoltre le possibilità di un’esperienza mistica e trascendentale, visitando antiche chiese e monasteri.

Una vacanza romantica e coinvolgente

Un’altra caratteristica dell’isola di Corfù si riferisce alle sue atmosfere idilliache e poetiche, perfette per chiunque sia in cerca di romanticismo, intimità e relax. Così come i centri turistici offrono molte opportunità a chi ama la vita notturna, la movida e il divertimento, soprattutto le compagnie di giovani, l’isola consente al contempo di trovare piacevoli ambienti riservati, spiagge tranquille e rilassanti e particolari scorci adatti proprio a chi fosse in cerca di riservatezza e serenità.

Rilassarsi in riva al mare, sperimentare insieme un’immersione, passeggiare tra scalette, sentieri e insenature scavate nella roccia, è senza dubbio l’occasione ideale per staccarsi qualche giorno dalla vita quotidiana e lasciarsi catturare da un luogo romantico e affascinante e da uno scenario naturale tra i più belli del Mediterraneo. Una vacanza a Corfù permette ogni volta di cogliere sfumature, luci e sensazioni diverse e di vivere un’esperienza unica e sempre appassionante.