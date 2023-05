Vacanze estive: il Salento tra le mete d’eccellenza

Per l’estate in Salento ci si attende un aumento significativo degli arrivi e delle presenze: è una meta turistica di grande fascino, caratterizzata dalla bellezza dei suoi paesaggi naturali, dall’arte e dalla buona cucina

Con l’arrivo delle prime giornate di sole, puntuali come ogni anno, vengono pubblicate le previsioni sulle mete turistiche italiane più ambite e, tra queste, il Salento rimane in alto nelle classifiche. Secondo quanto riportato sul portale ufficiale della Regione Puglia, infatti, si attende un aumento significativo degli arrivi e delle presenze. Secondo le stime, infatti, sono previsti circa 127 milioni di arrivi, con un aumento del 11,2% rispetto all’anno precedente. Le presenze, invece, raggiungeranno la quota di oltre 442 milioni, con un incremento del 12,2%.

La spesa turistica stimata sarà di circa 89 miliardi di euro, con un aumento del 22,8% rispetto all’anno precedente. In questo quadro, estremamente positivo, la Puglia si conferma meta d’eccellenza. Se queste previsioni si confermeranno, quest’anno potrebbe rappresentare una grande opportunità per il settore turistico italiano e pugliese. Per chi fosse in procinto di programmare le prossime vacanze, quindi, è il momento ideale per iniziare a cercare sistemazioni, itinerari e attività da concedersi per godersi un po’ di meritato riposo.

I migliori luoghi dove soggiornare nel Salento

Il sud della regione Puglia è una zona splendida, caratterizzata da spiagge suggestive, paesi incantevoli e divertimento assicurato. Se si desidera una maggior autonomia e una vacanza all’insegna del relax, si possono valutare sistemazioni indipendenti, magari prenotando online una casa vacanze a Porto Cesareo su questo sito .

Questo tipo di strutture permette di godere di maggiore privacy e di gestire la vacanza con i propri ritmi, senza orari da rispettare o limiti per uscite, rientri, pasti e così via. Un altro vantaggio degli alloggi e delle case vacanza è il prezzo competitivo, ideale per i turisti attenti al risparmio ma che non vogliono rinunciare al comfort. Ovviamente i prezzi variano in base al periodo stagionale ma, con un po’ di pianificazione e di pazienza, non sarà difficile trovare la sistemazione più adatta in base a esigenze, desideri e budget.

Cosa aspettarsi da una vacanza in Salento

Oltre all’affascinante Porto Cesareo, la zona offre una grande varietà di mete turistiche e siti di interesse storico, culturale e di intrattenimento. Tra le zone più famose c’è Gallipoli, cittadina rinomata per le sue spiagge e per gli eventi musicali. Non meno nota è Otranto, una cittadina che affaccia sull’Adriatico e che ha un centro storico caratterizzato da stradine lastricate, chiese antiche e scorci bellissimi.

Nell’entroterra, invece, suggeriamo di visitare Lecce, chiamata la “Firenze del Sud” per la ricchezza e bellezza della sua architettura barocca. Per gli amanti della natura e delle escursioni, invece, il Parco Naturale Regionale Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase è di certo il posto ideale in cui rigenerare mente e corpo.

Il Salento, in conclusione, rappresenta una meta turistica di grande fascino, caratterizzata dalla bellezza dei suoi paesaggi naturali, dall’arte e dalla buona cucina. Inoltre la sua accoglienza calorosa e la vivace scena musicale offrono, a chi la sceglierà come meta per le prossime vacanze, un’esperienza autentica e indimenticabile.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!