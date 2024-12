Volare per Capodanno, Assoutenti: migliaia di euro per Maldive & Co

Volare per Capodanno per andare verso Maldive, Seychelles & Co ha costi che superano facilmente i 2 mila euro. Indagine Assoutenti: le feste di fine anno all’estero sono un lusso per pochi fortunati

Volare per Capodanno, Assoutenti: migliaia di euro per andare al mare all’estero (Foto Pixabay)

Volare durante le feste è sempre più costoso. E se il caro voli (con salasso incorporato) è assicurato per tornare a casa a Natale, con i biglietti aerei verso Sicilia, Sardegna e Calabria che continuano ad avere tariffe in salita durante le feste natalizie, non va meglio se si vuole volare per Capodanno e concedersi una vacanza all’estero. Certamente già l’opzione del viaggio per la fine dell’anno non è appannaggio di tutti, considerate le spese complessive che una vacanza richiede. Però si fanno notare, e in negativo, i costi dei biglietti aerei verso mete turistiche di mare, quelle spesso vagheggiate da chi organizza la vacanza al caldo a Capodanno: Maldive, Zanzibar, Seychelles e altre località di richiamo. Partire per queste destinazioni è sempre più un lusso per pochi.

«A causa dell’impennata dei prezzi dei biglietti aerei, trascorrere le feste di fine anno all’estero è sempre più proibitivo, un lusso oramai riservato a pochi fortunati – afferma il presidente Assoutenti Gabriele Melluso – Non andrà meglio a chi deciderà di restare in Italia, considerato che le tariffe dei voli da nord a sud Italia risultano in forte aumento, aggravando la spesa degli italiani per gli spostamenti di Natale».

Volare per Capodanno, i prezzi

Il monitoraggio svolto da Assoutenti evidenzia allora che chi vorrà (e potrà) sfruttare il periodo delle vacanze di fine anno per regalarsi un viaggio all’estero dovrà mettere mano al portafogli e pagare cifre non indifferenti per l’acquisto di un biglietto aereo. L’associazione ha realizzato un’indagine sui prezzi dei voli aerei per le destinazioni tipiche di fine anno e ha analizzato le tariffe voli A/R (partenza sabato 28 dicembre, ritorno sabato 4 gennaio 2025) cercando sia le tratte più veloci, sia quelle più economiche che implicano però tempi di viaggio più lunghi – fino a 28 ore di viaggio per le Maldive.

Per le principali località estere i listini dei voli tra andata e ritorno hanno ampiamente superato i 2mila euro a passeggero nel periodo a cavallo di Capodanno.

Per una settimana di vacanza, partendo sabato 28 dicembre e rientrando sabato 4 gennaio 2025, il volo diretto per le Maldive costa 2.527 euro imbarcandosi a Roma, 2.024 euro partendo da Milano, prezzi che scendono rispettivamente a 1.945 e 1.753 euro se si scelgono soluzioni con coincidenze lunghe e tempi complessivi di viaggio di 28 ore.

Per Zanzibar il volo più veloce costa 2.207 euro da Roma (1.563 con la soluzione che impiega 18 ore), 2.037 euro da Milano. Per la tratta Milano-Seychelles servono 2.102 euro, 2.031 partendo da Roma, e circa 2.200 per Santo Domingo da entrambi gli scali. 2.625 euro il costo del volo di andata e ritorno da Milano per le Mauritius, 2.259 da Roma.

Se si vuole andare in Thailandia occorre mettere in conto una spesa da 4.176 euro per il volo più veloce da Roma a Bangkok, che scende a 1.312 euro se si sceglie l’opzione più lenta con un tempo di viaggio di oltre 21 ore; 3.160 euro da Milano (1.539 euro con 26 ore di viaggio). Più conveniente volare a Città del Messico, circa 1.550 euro da entrambe le città, mentre per Cuba il miglior biglietto supera i 1.800 euro. Costosissima la più vicina Sharm el-Sheikh, attorno ai 1.200 euro partendo sia da Roma che da Milano.

