“La vittima si fida dell’operatore che la contatta dal numero ufficiale dell’istituto che ha salvato in rubrica, che la chiama per nome e che, ad esempio, dimostra di sapere gli acquisti recenti effettuati”. Così cade nella trappola perché sta parlando con un truffatore e finisce per perdere migliaia di euro. Ancora un caso di truffa che per fortuna si è concluso con il rimborso integrale della somma persa, 10 mila euro, disposto dall’Arbitro Bancario Finanziario. A raccontarla è Codici che ha assistito il cittadino.

Un sms, una telefonato e 10 mila euro sottratti

Il risparmiatore, spiega Codici, è un cliente BBVA di Salerno, che aveva perso 10mila euro. La vittima si è vista riconoscere dall’Arbitro Bancario Finanziario il rimborso dell’intera somma. Ma cosa è accaduto? La truffa si è fatta sofisticata e il risparmiatore era davvero convinto di parlare con un operatore della banca.

La frode parte infatti da un sms, che sembra provenire dalla banca, e che informa il cliente di un acquisto online. Subito dopo l’utente viene contattato da un uomo che si presenta come dipendente dell’istituto e lo informa che erano state riscontrate delle anomalie per l’autorizzazione di blocco dell’operazione. Durante la conversazione il finto operatore dimostra di conoscere bene il rapporto con la banca, l’esistenza di un secondo conto corrente in un’altra banca, i numeri finali della carta di debito. La vittima si fida e cade in trappola.

“È una situazione che si verifica spesso – spiega Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici – e che dimostra l’abilità dei malviventi. Non solo riescono a generare ansia con richieste basate sull’urgenza, ma sono in grado anche di ottenere dati che portano la vittima a credere di essere in contatto realmente con la propria banca. In questi casi non è facile mantenere la lucidità. Al tempo stesso riteniamo che queste vicende dimostrino la necessità di migliorare i sistemi di sicurezza e di protezione degli istituti”.

ABF dispone il rimborso

Codici ha presentato ricorso presso l’Arbitro Bancario Finanziario, chiedendo il rimborso delle operazioni non autorizzate effettuate a danno del risparmiatore.

“Come spesso avviene, la banca si è opposta alla richiesta di rimborso – afferma Giacomelli –, ma l’Abf ha riconosciuto le nostre ragioni. La vittima ha agito per impedire la frode e i dati forniti al presunto operatore erano volti esclusivamente a bloccare l’operazione su cui aveva ricevuto l’avviso di anomalie. Questo passaggio è importante. Gli istituti frequentemente cercano di scaricare le responsabilità sui clienti, che agiscono fidandosi dell’interlocutore che, dal canto suo, dimostra di conoscere i dettagli della carta o del conto. Naturalmente è fondamentale, come ripetiamo sempre, non fornire dati personali, ma quando ciò avviene non si può ignorare lo stato d’animo del cliente che in quel momento pensa di stare perdendo migliaia di euro”.

La vittima si fida del finto operatore che la contatta dal numero ufficiale della banca, o meglio da quello che sembra il numero ufficiale. La prudenza è sempre d’obbligo ma, aggiunge Giacomelli, “al tempo stesso da parte degli istituti servono azioni e sforzi maggiori per tutelare i clienti”.

About The Author

Redazione Helpconsumatori è la prima e unica agenzia quotidiana d’informazione sui diritti dei cittadini-consumatori e sull’associazionismo organizzato che li tutela. See author's posts

What do you feel about this? 0% Love 0% Funny 0% Wow 0% Sad 0% Angry