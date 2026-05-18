Intelligenza artificiale, a Perugia il secondo evento del progetto Tu che ne sAI?

L’Intelligenza Artificiale è ormai parte integrante della vita quotidiana, ma quanto ne sappiamo davvero? Per scoprirlo, il progetto “Tu che ne sAI? L’Intelligenza Artificiale più sicura per tutti”, promosso da U.Di.Con., ADOC, Cittadinanzattiva, Federconsumatori, Unione Nazionale Consumatori (finanziato dal Mimit) propone di riderci su, giocare con gli algoritmi e interagire attivamente sul tema attraverso l’improvvisazione teatrale.

Appuntamento a Perugia

Il secondo appuntamento del tour nazionale si terrà il 21 maggio 2026 alle ore 16:45 a Perugia, presso il Centro socio culturale La Piramide (via Armando Diaz), ed è organizzato da Unione Nazionale Consumatori. Parteciperanno all’evento le associazioni Mosaico Fontivegge, Il Profumo dei Tigli e Training Education Advice.

L’iniziativa prevede una performance teatrale interattiva della compagnia Areamista, tra improvvisazione e momenti di stand-up comedy, intitolata “improvvisIAmo?”, durante la quale il pubblico sarà coinvolto nella rappresentazione di situazioni quotidiane per comprendere il funzionamento degli algoritmi di profilazione.

A seguire Damiano Marinelli, Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Umbria, approfondirà il nuovo quadro normativo europeo sull’intelligenza artificiale, spiegando le principali novità introdotte dall’AI Act in termini di responsabilità e tutela dei consumatori e Paolo Polimanti, educatore finanziario e Presidente della Training Education Advice illustrerà le opportunità, ma anche le problematiche e truffe finanziarie legate all’uso dell’AI.

Tra i temi al centro dell’incontro: deepfake, truffe digitali, furti di identità, uso improprio dei dati personali e rischi legati alla manipolazione dell’opinione pubblica, con particolare attenzione alla tutela dei soggetti più deboli.