La “vita nuova” di Help Consumatori

La nostra rivista si rilancia. Per essere ancora più forti al fianco delle famiglie assediate dall’aggressività commerciale senza regole né punti di riferimento, dialogare con le imprese responsabili e le istituzioni in un’ottica europea. L’aiuto di tutti voi sarà fondamentale

Help Consumatori si rinnova profondamente. Non abbiamo voluto soltanto un restyling grafico, per dare una immagine più fresca e attuale dell’agenzia, ma abbiamo ripensato i contenuti, la mission e il modo di proporci ai lettori, alle associazioni, alle imprese e alle istituzioni.

Siamo nati ormai quasi 15 anni fa e, nonostante ripetuti tentativi di imitazione (come per la famosa rivista di cruciverba!), restiamo la prima e unica agenzia quotidiana di informazione sui diritti dei cittadini-consumatori e sull’associazionismo organizzato che li tutela.

Ogni giorno ci arrivano segnalazioni da cittadini incorsi in un disservizio, comunicati stampa di imprese che introducono nuovi servizi o si difendono da contestazioni, bozze o testi definitivi di provvedimenti dell’Amministrazione pubblica centrale e locale, notizie di sentenze della magistratura o decisioni delle Autorità di regolamentazione.

Cerchiamo di rispondere al bisogno d’informazione dei cittadini e delle famiglie, sempre più in difficoltà di fronte all’aggressività commerciale di chi cerca nuovi clienti; sempre più confusa per il proliferare di normative complesse e che si affastellano tra livello comunitario, nazionale e locale; sempre più frustrata dalle lungaggini della giustizia civile e degli altri rimedi giuridici che dovrebbero dare risposte rapide e soddisfacenti alle segnalazioni di reclami per disservizi o ancor più alle richieste di risarcimento e di rivalsa per torti subiti e perdite economiche anche gravi.

Vogliamo compiere un salto di qualità, offrendo percorsi formativi ai ragazzi che escono dalle università e vogliono impegnarsi al servizio dei cittadini; servizi di consulenza e orientamento che integrino e completino l’informazione che già forniamo; costituire un punto di riferimento per gruppi di cittadini organizzati che hanno bisogno di far conoscere i loro problemi e le loro proposte.

Quello che non cambia è l’indipendenza e la ricerca della completezza dell’informazione. Come sempre, continueremo a offrire non soltanto il punto di vista delle associazioni, ma una informazione completa, che riporta anche le ragioni dell’impresa e delle istituzioni, arricchendola dei riferimenti europei e internazionali.

La nostra “nuova vita” avrà un partner importante e impegnativo. Abbiamo incontrato in questi mesi di discussione e approfondimento il gruppo editoriale Saperenetwork, con Marco Fratoddi, che conosciamo e apprezziamo dai tempi della direzione di Nuova Ecologia. Con lui e con i suoi collaboratori abbiamo costruito il nuovo sito e la nuova immagine di Help consumatori. Continueremo con un percorso e con attività comune, che avranno nel consumo sostenibile la stella polare dell’azione formativa e dell’attività informativa.

Ma soprattutto sarete VOI i protagonisti della nuova Help consumatori, con la vostra attenzione, le critiche, le segnalazioni dei problemi, i giudizi sul nostro prodotto quotidiano.

Il primo contributo che vi chiediamo è di farci conoscere, segnalare e consigliare Help ai vostri amici, colleghi, familiari, per rafforzare e diffondere sempre più l’informazione utile alla difesa dei vostri diritti. Questo non costa nulla. Ma per noi sarà un contributo decisivo.

A voi ci rivolgeremo presto anche con un progetto di crowdfunding (raccolta fondi), chiedendovi un contributo economico per finanziare il nuovo percorso di Help consumatori e garantire una esistenza libera e indipendente. Vogliamo costruire una rete di amici che s’impegnino a contribuire alle spese della redazione. La libertà di informazione costa, ma è il migliore investimento possibile, perché riguarda i nostri diritti.