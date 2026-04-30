IBC: con instabilità dello scenario globale si attende un aumento dell’inflazione

“Le tensioni in Medio Oriente stanno condizionando l’economia italiana, prospettando uno scenario di forte incertezza per le imprese e un aumento dell’inflazione“: è quanto emerso durante l’assemblea pubblica di IBC, l’Associazione Industrie Beni di Consumo.

Tensioni in Medio Oriente, atteso un aumento dell’inflazione al consumo

Le analisi presentate dalla società di consulenza Prometeia – si legge in una nota di IBC – delineano un contesto di marcata instabilità. Il Pil italiano dovrebbe attestarsi quest’anno al +0,4%, un livello inferiore alle stime pre-conflitto (+0,7%).

Contestualmente è atteso un aumento dell’inflazione al consumo (+2,9%), oltre che una frenata dei consumi (dal +1,1% del 2025 al +0,5% del 2026), un rallentamento degli investimenti e una contrazione delle esportazioni. Le prospettive per il 2027 restano deboli, con un’inflazione prevista a +1,6% e Pil a +0,5%.

“Nonostante le difficoltà – sottolinea INC – il largo consumo mostra una tenuta resiliente, sostenuta dall’impegno a contenere i costi della filiera e dalla capacità di adattamento dei consumatori”.

Peggiora il clima di fiducia dei consumatori

Nel breve termine – spiega IBC – i consumi si mantengono stabili (+1,0% a volume a marzo 2026 rispetto allo stesso mese dello scorso anno, fonte NielsenIQ), ma la direzione rimane incerta e peggiora il clima di fiducia dei consumatori (sceso a marzo a 92,5 da 97,5 di inizio 2026).

Le famiglie italiane reagiscono all’incertezza frammentando la spesa. Secondo NielsenIQ, la frequenza di acquisto è aumentata del 9% nell’ultimo anno, penalizzando la fedeltà alle insegne (-5,7%) e ai brand (-4,2%).

Il consumatore, inoltre, è ormai multicanale: alterna gli acquisti presso negozi fisici e online, visita molteplici retailer e sceglie canali diversi a seconda della categoria merceologica.

La sfida per le imprese – osserva IBC – si sposta quindi sulla capacità di garantire disponibilità, semplicità e rilevanza dell’offerta.

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato “come anche la crisi demografica – con calo delle nascite, invecchiamento della popolazione e aumento delle famiglie unipersonali – stia ridisegnando strutturalmente la composizione della spesa, imponendo alle aziende di ripensare formati e priorità per rispondere efficacemente ai bisogni del consumatore”.