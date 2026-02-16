ZTL Roma, Adiconsum: rivedere la decisione dei 1000€ del pass per le auto elettriche

Adiconsum esprime perplessità sulle nuove direttive del Comune di Roma che introducono un permesso annuale da 1.000 euro per l’accesso dei veicoli elettrici puri nelle ZTL del centro storico, sostituendo l’agevolazione gratuita finora in vigore.

In particolare, l’Associazione evidenzia che “tale proposta non risolve la decongestione della ZTL di Roma, visto il numero esiguo di auto elettriche pari a 70.000 (1,5% del parco auto romano circolante)”.

Al contrario, secondo Adiconsum “eliminare l’incentivo è un grave passo indietro nella transizione sostenibile e rallenta ulteriormente la diffusione di tecnologie private a zero emissioni. Penalizzati i consumatori che hanno acquistato (sapendo di avere dei benefici) o stanno acquistando in questi giorni auto 100% elettriche”.

L’associazione ha inviato, quindi una lettera aperta all’Assessore Patanè, con proposte concrete per un’alternativa più equa e sostenibile.

ZTL Roma, le proposte di Adiconsum

Secondo il parere di Adiconsum, si legge nella lettera aperta, oggi “occorre più che mai incentivare localmente l’uso dell’auto elettrica per limitare l’inquinamento locale, le emissioni di CO₂ e contribuire a contrastare la crisi climatica in atto, con impatti diretti sulla salute pubblica e sul benessere dei cittadini romani”.

“Esistono alternative più mirate ed efficaci per ridurre il numero complessivo di auto in ingresso – evidenzia l’associazione -: incrementare il car pooling attraverso incentivi concreti, rendere gratuiti o fortemente agevolati i mezzi pubblici elettrici all’interno delle ZTL, promuovere lo smart working con accordi strutturati tra enti pubblici e privati, imprese e lavoratori, e investire in nuove aree pedonali e infrastrutture di sharing mobility elettrica e ciclabile“.

In alternativa alle misure restrittive attualmente annunciate, Adiconsum propone, quindi, “l’introduzione di un permesso annuale per i veicoli 100% elettrici, calcolato in modo proporzionale e molto contenuto, magari facendo un piano prezzi, da oggi al 2030, in base al raggiungimento di % di mercato romano o nazionale, basato su peso e dimensioni del veicolo”.

Secondo l’associazione una vera sostenibilità integrale richiede un approccio equilibrato, ossia il “potenziamento massiccio del trasporto pubblico a zero emissioni; l’espansione di infrastrutture di ricarica capillari e accessibili; la promozione di sharing mobility elettrica, ciclabilità e pedonalità incrementando aree chiuse alle auto; incentivi mirati e non punitivi per i consumatori che scelgono la mobilità sostenibile”.

“Chiediamo – afferma in conclusione Adiconsum – di riconsiderare le direttive nel provvedimento definitivo, mantenendo almeno temporaneamente (fino al raggiungimento di una penetrazione significativa del mercato elettrico) le agevolazioni per i veicoli a zero emissioni locali, al fine di non vanificare gli sforzi già compiuti da migliaia di cittadini romani e nazionali”.