5 per mille 2025, disponibili gli elenchi. Ecco gli Enti più scelti

Disponibili dal 21 maggio 2026 sul sito dell’Agenzia delle entrate, gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2025. Sono 96mila gli enti ammessi al contributo che, sulla base delle scelte espresse dai cittadini nelle dichiarazioni dei redditi dello scorso anno, riceveranno complessivamente più di 602 milioni di euro.

Oltre alle associazioni di promozione sociale, a vario titolo impegnate su obiettivi di solidarietà, assistenza a tutela, ci sono anche gli enti impegnati nella ricerca sanitaria e scientifica, le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti dedicati alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, gli enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni.

La quota più consistente, oltre 378 milioni di euro, è destinata agli Enti del Terzo Settore. Alla ricerca sanitaria saranno invece destinati oltre 101 milioni di euro, mentre a quella scientifica più di 79 milioni. Seguono le Associazioni sportive dilettantistiche con oltre 21 milioni di euro, i Comuni con poco più di 17 milioni, gli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici con oltre 3,5 milioni e gli Enti gestori delle aree protette con più di 761mila euro. In base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2025 distribuirà oltre 602 milioni di euro.

Gli Enti più scelti per il 5 per mille

Ecco gli Enti che hanno beneficiato delle più numerose scelte dei cittadini e quindi dei contributi più elevati:

FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO

€ 82.724.522,08

1.802.357 scelte

FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO

€ 14.314.168,10

286.934 scelte

EMERGENCY

€ 13.440.958,32

318.543 scelte

FONDAZIONE LEGA DEL FILO D’ORO

€ 11.295.872,77

308.173 scelte

AIL- ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA

€ 10.205.687,56

264.635 scelte

ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA

€ 9.499.141,75

144.582 scelte

MEDICI SENZA FRONTIERE

97096120585Roma (RM)Lazio

€ 9.441.974,40

210.939 scelte

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA

€ 8.606.692,75

182.438 scelte

SAVE THE CHILDREN ITALIA

€ 7.925.761,31

181.359 scelte

FONDAZIONE DELL’OSPEDALE PEDIATRICO ANNA MEYER ETS

€ 5.994.571,84

192.948 scelte