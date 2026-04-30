Ponte del primo maggio, la maggior parte dei viaggiatori sceglierà di rimanere in Italia

Secondo l’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi saranno 7,4 milioni gli italiani in viaggio per il ponte del primo maggio

Saranno 7,4 milioni gli italiani in viaggio per il ponte del primo maggio, secondo i primi risultati dell‘indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi. Si prevede un giro d’affari pari a 3,8 miliardi di euro. Il 92% dei viaggiatori, inoltre, sceglierà di rimanere in Italia, mentre solo un 8% opterà per l’estero.

La durata media della vacanza si attesterà sui 3 giorni, mentre la spesa media pro-capite raggiungerà i 512 euro, con una spesa giornaliera di circa 170 euro a persona.

Ponte del primo maggio: le mete e le attività

Secondo l’indagine le mete più gettonate per i viaggiatori che resteranno in Italia saranno il mare (39,7%), le località d’arte (25,3%), la montagna (17,4%) e, a seguire, le località termali (11,1%) e i laghi (6,1%). Coloro che invece si recheranno all’estero opteranno per le grandi capitali europee (87%), seguite a grande distanza da quelle extraeuropee (5,5%).

Le bellezze naturali del luogo (55,6%) e la ricchezza del patrimonio artistico (34,2%) sono le principali motivazioni alla base delle scelte della destinazione. Seguono la possibilità di godere un po’ di riposo (31,6%) e la facilità di raggiungimento (28,7%).

La maggior parte dei viaggiatori, inoltre, sceglierà di alloggiare presso la casa di parenti e amici (30,8%); seguono l’albergo, il residence e il villaggio turistico (24,9%), i bed & breakfast con un 16,4% e le case di proprietà (13,9%).

Passeggiate (71,4%), escursioni e gite (39,1%), la scoperta dell’enogastronomia locale (36,2%) e la visita a musei o mostre (21%) saranno le principali attività scelte dai viaggiatori. Inoltre tre su quattro utilizzeranno la propria macchina, mentre il 18,6% viaggerà in aereo e il 3,9% in treno.