UNC e Codacons: no all’obbligo di rinnovo energetico delle case prima della vendita

La Commissione europea – si apprende da una nota Ansa – sta lavorando a una proposta relativa all’obbligo di rinnovo energetico delle case prima della vendita, in vista della presentazione della nuova direttiva sull’efficienza energetica degli edifici attesa per il 14 dicembre.

La portata del rinnovo della classe energetica – si legge – dovrà essere proporzionata allo stato di partenza dell’immobile, pertanto dovrà essere fattibile rispetto alla categoria energetica di partenza. Saranno esclusi, invece, gli edifici storici.

Al momento si tratta di un’ipotesi, ma se confermata, la proposta dell’esecutivo Ue dovrebbe introdurre anche standard minimi di prestazione energetica e indicazioni dettagliate per i piani nazionali di riqualificazione energetica dell’edilizia. Sarebbe prevista, inoltre, l’introduzione di nuovi strumenti per agevolare l’esecuzione delle ristrutturazioni degli immobili da parte dei proprietari.

In questo contesto – riporta ancora la nota Ansa – si sta pensando di utilizzare la leva del credito e si sta valutando anche la possibilità di incentivare gli interventi delle società elettriche ed energetiche.

L’Unione Nazionale Consumatori dice no all’obbligo di rinnovo energetico delle case prima della vendita.

“Al di là del fatto che non si capisce e non sappiamo quello che vuole fare la Commissione Ue, sia chiaro fin da ora che faremo le barricate contro qualunque norma che impedisca la libera vendita di una casa solo perché ha una bassa classe energetica – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – Si tratterebbe di fatto di un esproprio che impedirebbe la vendita di un edificio, visto che non tutti possono permettersi di ristrutturare un appartamento, magari ereditato, prima di poterlo vendere”.