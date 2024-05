Spiagge, Federconsumatori: sotto l’ombrellone rincari del 5%

Stessa spiaggia, stesso mare, con quali rincari? Al via della stagione balneare fioccano le analisi sui prezzi che attendono i cittadini sotto l’ombrellone. Aumenti del 5% in media rispetto allo scorso anno, afferma Federconsumatori, che con l’apertura della stagione balneare ha svolto il tradizionale monitoraggio dei costi praticati per i servizi balneari nella stagione 2024, in collaborazione con la Fondazione Isscon.

Sotto l’ombrellone, i rincari 2024

“Nemmeno quest’anno le famiglie saranno al riparo dai rincari: secondo i dati emersi, i costi dei servizi balneari aumentano mediamente del +5,2% rispetto al 2023”, afferma l’associazione.

Nel dettaglio, crescono soprattutto il costo del lettino (+8%) e della sdraio (+7%, quest’ultima da un paio di anni è tornata in voga tra le preferenze degli italiani). Ma la voce che cresce di più è quella relativa al noleggio di pedalò, sup, canoe (+10%) sempre più in voga tra i bagnanti come attività divertenti, che consentono di mettere alla prova anche le proprie abilità sportive.

In controtendenza, quest’anno, c’è il costo dell’abbonamento stagionale (in media 2.088 euro) che, essendo in calo tra le preferenze degli italiani, registra una diminuzione di costo de -2%. L’abbonamento mensile (un ombrellone, un lettino e una sdraio) costa in media quest’anno intorno ai 750 euro con un aumento del 5% sul 2023. Per l’abbonamento giornaliero la media è di circa 34 euro, più 4%.

Fra le novità monitorate quest’anno ci sono i pacchetti “all inclusive”, che abbinano diversi servizi: spiaggia, pranzo, aperitivo e noleggio canoa o sup, con prezzi che possono variare da 35 a 50 euro a seconda del menu, della fila dell’ombrellone, nonché del giorno di fruizione (se infrasettimanale o nel weekend). Non mancano, spiega l’associazione, nuovi servizi legati soprattutto al benessere e alla cura di sé: dal corso yoga/pilates in spiaggia, ai massaggi, all’accesso a vasche idromassaggio. Anche i costi di questi servizi sono stati monitorati da Federconsumatori, che ha rilevato punte del +14% per l’accesso alla dog area e del +11% per i massaggi.

