Nuova campagna per i consumatori di luce e gas: “Chiedi all’Arera”

Il 10 giugno 2024 segna l’inizio della nuova campagna di comunicazione istituzionale promossa da Arera, l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente, intitolata “Chiedi all’Arera“. Questa iniziativa è stata progettata per aiutare i consumatori a risolvere dubbi e problematiche legate alle forniture di luce e gas, in vista dei cambiamenti imminenti, come il termine del servizio di tutela dell’elettricità previsto per il 30 giugno 2024.

Gli obiettivi della campagna

L’obiettivo principale della campagna è informare i cittadini sui vari strumenti e risorse messi a disposizione da Arera. Questi strumenti sono pensati per analizzare le abitudini di consumo energetico, confrontare le offerte presenti nel mercato libero, conoscere i propri diritti come consumatori e imparare a leggere correttamente le bollette energetiche. Questa azione comunicativa integra le iniziative già portate avanti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica riguardanti la “fine maggior tutela”, come previsto dal Decreto-Legge energia 9 dicembre 2023, n. 181.

La campagna si articola attraverso uno spot TV e radio che verrà trasmesso su canali nazionali e sugli spazi Rai. Questo spot sarà ulteriormente amplificato sui social media con video tutorial che spiegano in modo semplice e veloce alcuni dei principali temi legati alle forniture energetiche.

Lo spot TV e i canali informativi

Il cuore della campagna è uno spot televisivo di 30 secondi, ideato da Connexia, il brand di marketing e comunicazione della MarTech Company Retex. Nello spot, una donna che legge la sua bolletta di luce e gas si trova di fronte a numerosi dubbi. Per cercare risposte, si rivolge ironicamente a una serie di personaggi improbabili: la mamma, il vicino di casa, il barman, l’insegnante di Aikido, il figlio, la psicologa e persino il gatto. Nessuno di loro riesce a darle una risposta soddisfacente. La proposta dello spot è chiara: affidarsi ad Arera, l’interlocutore istituzionale competente, che offre informazioni e strumenti utili attraverso il sito e lo Sportello per il consumatore.

