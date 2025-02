Macellazione dei cavalli, Efsa: pratiche in contrasto con il benessere animale

L’EFSA ha pubblicato due pareri scientifici che denunciano la diffusione di pratiche in grave contrasto con il benessere animale riscontrate durante la macellazione dei cavalli uccisi a scopo alimentare in Europa.

“Da anni Animal Equality conduce ricerche sull’industria della carne equina, denunciando le violenze su questi animali sensibili e gli scandali di salute pubblica di cui la loro carne è spesso protagonista. Le persone hanno il diritto di conoscere la verità sulla carne di cavallo, ovvero le crudeltà che vengono commesse per produrla” dichiara Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia e vice presidente per l’Europa.

Benessere animale, la valutazione Efsa sulla macellazione dei cavalli

Come riportato da Animal Equality, nei macelli europei – secondo la valutazione dell’Efsa – i cavalli subiscono trattamenti problematici, che causano agli animali gravi sofferenze, in contrasto con le leggi sul benessere animale.

In particolare, l’agenzia europea denuncia l’esistenza delle seguenti pratiche: spostamento dei cavalli indotto attraverso l’uso di bastoni o pungoli elettrici; ferimento tramite pugnali e dissanguamento di animali coscienti; taglio del midollo spinale con una punta affilata su animali coscienti; spostamento di cavalli con problemi di mobilità e/o segni di profonda stanchezza; animali coscienti sospesi e issati con conseguenze dolorose; zampe e zoccoli dei cavalli legati o bloccati meccanicamente; utilizzo di corrente elettrica per immobilizzare gli animali e utilizzo di corrente elettrica per stordire o uccidere i cavalli in circostanze non controllate.

Inoltre, per quanto riguarda la macellazione di cavalli non destinati al consumo umano, che vengono soppressi perché considerati per esempio “improduttivi, feriti o malati terminali”, gli esperti dell’Efsa denunciano l’esistenza di ulteriori pratiche in contrasto con il benessere animale: utilizzo di procedure dolorose per spostare gli animali, anche gravemente feriti, attraverso pungoli elettrici o bastoni; ferimento tramite pugnali e dissanguamento di animali coscienti; indurre la morte in modo doloroso su animali coscienti per accoltellamento o tramite l’applicazione di corrente elettrica al torace; annegamento e soffocamento dei cavalli; aggiunta di pesticidi o qualsiasi altra sostanza tossica al cibo o all’acqua dei cavalli; iniezione di agenti chimici non specificamente progettati per la macellazione dei cavalli.

“La Commissione europea – aggiunge Matteo Cupi – deve tenere conto di questi pareri e integrare le raccomandazioni scientifiche nella futura legislazione, nonché far rispettare la legislazione vigente. Ma fermare queste crudeltà inammissibili sui cavalli è possibile e l’Italia può fare da apripista vietando la macellazione di questi animali sul territorio nazionale”.

