Disinformazione e coronavirus, come si sono comportate Facebook, Twitter & Co?

Combattere la disinformazione online è una delle priorità dell’Europa, tanto più durante la pandemia da coronavirus. Nel momento in cui è stato denunciato il proliferare di informazioni false o fuorvianti, insieme al tentativo di trarre lucro dall’emergenza, anche le piattaforme online sono state chiamate a intervenire per limitare la disinformazione.

Facebook e Instagram hanno indirizzato gli utenti a contenuti prodotti dalle autorità, come l’Organizzazione mondiale della Sanità. Twitter ha passato in rassegna oltre 3 milioni di profili sospetti. Ma se l’azione delle piattaforme online nei confronti della disinformazione sul coronavirus si è vista, molte lacune rimangono invece quando si tratta di valutare l’attuazione e l’efficacia del codice di buone pratiche sulla disinformazione che le piattaforme hanno sottoscritto con la Commissione europea.

Le piattaforme online che hanno sottoscritto il codice sono Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla e, a partire da giugno 2020, TikTok.

Funziona? Una valutazione appena pubblicata dalla Commissione europea dice che il Codice si è rivelato uno strumento valido, senza precedenti nel mondo, per una maggiore trasparenza delle politiche anti-disinformazione messe in atto dai big online ma allo stesso tempo riscontra diverse carenze, legate soprattutto al fatto che si tratta di autoregolamentazione.

Sostiene Věra Jourová, vicepresidente per i Valori e la trasparenza: «Il codice di buone pratiche ha dimostrato che le piattaforme online e il settore pubblicitario possono fare molto per contrastare la disinformazione, quando sottoposti al controllo pubblico. Ma è necessario un aumento della responsabilizzazione e della responsabilità delle piattaforme, che devono diventare più trasparenti. È giunto il momento di andare oltre le misure di autoregolamentazione. L’Europa è nella posizione migliore per assumere un ruolo guida e proporre strumenti per una democrazia più resiliente ed equa in un mondo sempre più digitalizzato».