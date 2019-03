Una nuova associazione europea dei consumatori: European Consumer Union

Si chiama “European Consumer Union”, la giovanissima nuova associazione europea a tutela dei diritti di consumatori ed utenti, ufficialmente presentata al Parlamento Europeo in occasione dell’evento “Towards EU election: Strengthening the European Union for a more effective consumer protection”, lo scorso 5 marzo. I promotori di “European Consumer Union” (ECU) sono Federconsumatori e Cittadinanzattiva. Per l’Italia, partecipa anche Movimento Consumatori.ECU ad oggi si compone di 22 associazioni di consumatori provenienti da 17 Paesi europei, come ratificato nell’ultima Assemblea Generale di ECU svoltasi lo scorso ottobre a Parigi e a cui ha partecipato anche la Commissione Europea, DG Consumers.

ECU è l’espressione di una crescente sensibilità civica che, sul versante dei consumatori, non aveva trovato finora adeguata rappresentazione a livello europeo: una sensibilità civica che, nel contribuire ad implementare il New Deal for Consumers, punta a rafforzare le tutele in particolare delle fasce più vulnerabili della popolazione, ad evitare cittadini di serie A e di serie B nell’accesso e nella fruizione di beni e servizi pubblici, a ridurre disuguaglianze ancora estremamente marcate non solo tra consumatori e utenti dei diversi Stati membri dell’Unione Europea, ma anche all’interno dei singoli Paesi.

Una sensibilità che trova in un’Europa più coesa e unita il contesto adatto per cooperare affinché, nel processo di elaborazione delle politiche pubbliche, le Istituzioni europee pongano maggiore enfasi sul punto di vista dei cittadini e si prendano effettivamente cura degli interessi generali.

Come ha affermato il presidente di ECU Sergio Veroli (Federconsumatori), “è cresciuta in tutto il continente la protesta per un’Europa più attenta, che tenga conto delle esigenze quotidiane e dei bisogni concreti della popolazione, dove le persone chiedono un’economia meno finanziaria e più” reale “. Nel contesto delle politiche dei consumatori, che sono ora quasi completamente nelle mani dell’UE, questa legittima richiesta è sostenuta e promossa da European Consumers Union che si impegna a rappresentare i bisogni e le richieste dei cittadini europei in modo costruttivo nei confronti di tutti gli stakeholder, pubblici e privati”.

“European Consumers Union” è un’organizzazione europea dei consumatori non governativa e senza scopo di lucro, indipendente da interessi industriali, commercial, etc. Il suo obiettivo principale è la promozione e la tutela degli interessi economici, legali, di benessere e di sicurezza dei consumatori europei. ECU è stata formalmente delegata a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello europeo da parte di associazioni di consumatori attive a livello regionale/nazionale di almeno la metà degli Stati membri. Le organizzazioni aderenti ad ECU sono a loro volta organizzazioni di consumatori che operano in conformità con le norme o prassi dei loro Paesi.