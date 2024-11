Addobbi natalizi per le aziende, quali scegliere?

Durante il periodo natalizio, avere un negozio o un ufficio ben addobbato, luci festose e decorazioni d’impatto fa la differenza in termini di appeal e atmosfera.

La magia del Natale infatti, passa principalmente per le sue decorazioni, e per questo è importantissimo scegliere con cura come abbellire la propria azienda per le feste imminenti.

Nei negozi specializzati, come ad esempio l’ingrosso per addobbi natalizi di Bianchi Dino , la scelta è ampissima e ogni decorazione trasmette qualcosa di diverso.

Alberi di Natale

L’albero di Natale non può certo mancare. Questo elemento d’arredo crea subito la giusta atmosfera di Natale e trasmette immediatamente un senso di calore domestico, rimandando la mente a ricordi d’infanzia e situazioni piacevoli in cui si sta bene.

In base alle dimensioni della propria attività e dello spazio a disposizione per il suo allestimento, l’albero di Natale può assumere diverse forme. C’è quello più classico, con palline e ghirlande, quello da ufficio, più minuto e sobrio, e persino quello da attaccare alla parete.

Insomma, ci si può davvero sbizzarrire con gli alberi di Natale, e l’ideale è acquistarne uno che si sposi bene a livello cromatico con i colori dell’azienda e del brand, in modo da non risultare aggiunto per l’occasione, ma perfettamente integrato nel contesto. Anche lo stile è importante, e può essere più classico oppure più moderno e alternativo, sempre in base al mood aziendale e al tipo di attività.

Composizioni floreali

Altrettanto effetto fanno le composizioni floreali, che per il periodo natalizio si tingono dei toni dell’oro e dell’argento, del rosso e del blu. Esattamente come l’albero, anche le decorazioni floreali devono inserirsi bene nel contesto aziendale e trasmettere sensazioni positive non solo ai clienti, ma anche allo staff.

Un ambiente lavorativo piacevole e festoso, infatti, porta benefici a tutti. Quest’anno le decorazioni floreali lasciano ampio spazio alle classiche stelle di Natale, che non passano mai di moda, e le affiancano a composizioni più audaci e moderne, con cui si può osare e giocare.

Illuminazione

Un ruolo fondamentale nelle decorazioni natalizie lo fa sicuramente l’illuminazione, che non può mancare da nessuna parte. Fili di luce, disegni grafici illuminati a LED oppure candele, non importa quale sia la fonte di luce, l’importante è che ce ne sia una.

A Natale le luci appese ai balconi e le decorazioni luminose fanno gran parte del lavoro in fatto di atmosfera generica, e ne sono un esempio le tante luminarie che si appendono per le strade.

Per questo, anche in ufficio non può mancare una buona dose di luci, così come in un negozio, in modo che i clienti siano attratti già da lontano da una forma particolare, da un motivo familiare oppure semplicemente dalla sobria eleganza delle luci abbinate agli altri addobbi.

Oggettistica

Infine, il Natale passa anche per l’oggettistica di vario tipo, che può spaziare dalla cassetta della posta di Babbo Natale a pacchetti regalo e via dicendo. Ovunque ci sia un po’ di spazio si può posizionare un oggetto natalizio e abbellire lo spazio lavorativo in modo fantasioso e sempre diverso.

In base allo stile, al carattere dell’azienda e alle sensazioni che si vogliono trasmettere, gli oggetti possono variare tantissimo. Inoltre, regalare un soprammobile o un piccolo oggetto natalizio è anche un’ottima idea regalo per i propri dipendenti.

