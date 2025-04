Trenitalia: disponibile su app e sito il servizio Smart Refund per il rimborso istantaneo

Smart Refund, la nuova modalità di rimborso istantaneo per i passeggeri di Frecce e Intercity, è disponibile anche sull’app e sul sito web di Trenitalia (Gruppo FS). Il servizio, prima disponibile solo attraverso lo Smart Caring, da settembre ad oggi ha gestito oltre 200mila richieste, con un tempo medio di risoluzione di circa 25 secondi.

“Lo strumento – realizzato in collaborazione con TRAKTI, la start up vincitrice del programma Open Italy Elis – velocizza l’iter di verifica e validazione delle richieste di risarcimento e indennizzo – si legge in una nota Trenitalia – semplificando il processo che porta all’erogazione dell’importo dovuto, che può essere richiesto anche sotto forma di bonus, a seconda delle preferenze del cliente”.

Smart Refund, come ottenere il rimborso istantaneo

Per richiedere il rimborso istantaneo – spiega Trenitalia – è necessario andare sulla pagina dedicata del sito web di Trenitalia o nella sezione “Info e Assistenza/Info su Rimborsi” dell’App o, in alternativa, ricevere il messaggio/mail di Smart Caring che viene inviato al cliente in caso di ritardo, cancellazione e sciopero dei treni.

Una volta scelta la piattaforma, si può inserire il proprio indirizzo e-mail e, dopo aver ricevuto il codice OTP (One Time Password), si potrà procedere con la richiesta e ottenere l’importo dovuto in maniera immediata.

In caso di ritardo tra i 60 e i 119 minuti, di Frecce e Intercity, è previsto un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto, mentre per i ritardi di almeno 120 minuti, si ha diritto a un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto. In caso di sciopero, invece, il cliente ha diritto al rimborso integrale del biglietto non utilizzato, se decide di non viaggiare.

