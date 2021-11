Cambiare la caldaia nel 2021: tutti i vantaggi economici e fiscali da conoscere

Cambiare la caldaia di casa nel 2021 è senza dubbio un’ottima idea, perché è ancora possibile approfittare di alcuni incentivi fiscali davvero interessanti e sono diverse le aziende che hanno attivato promozioni ad hoc per i consumatori. Scopriamo allora nel dettaglio perché vale la pena sostituire la vecchia caldaia con un nuovo modello a condensazione, meglio ancora se smart e quali sono le offerte più convenienti del momento.

Cambiare caldaia: tutti i vantaggi da conoscere

Sostituire la vecchia caldaia, fintanto che sarà possibile usufruire della cessione del credito e dei bonus fiscali previsti, è senza dubbio conveniente. I vantaggi che ne possono derivare infatti non sono solo di tipo economico, perché anche lo stesso comfort abitativo migliora in modo significativo se si installa un modello di ultima generazione, soprattutto se smart.

Vantaggi fiscali

Per quanto riguarda i vantaggi economici e fiscali, sostituendo il vecchio apparecchio con una nuova caldaia a condensazione dall’efficienza energetica maggiore è possibile usufruire della cessione del credito. Ciò significa che sostanzialmente non si paga nemmeno un euro, né per l’acquisto della caldaia né per la sua installazione. Ma anche qualora non si dovesse aderire alla cessione del credito, sarebbe possibile approfittare della detrazione del 65% (Ecobonus) oppure di quella del 50% (Bonus Casa). Il risparmio sostanzialmente è sempre garantito, perché gli incentivi previsti per chi sostituisce o acquista una caldaia ad alta efficienza sono diversi.

Vantaggi a livello di comfort

Sostituire la vecchia caldaia con un modello smart di ultima generazione è sicuramente vantaggioso a livello di comfort abitativo e di comodità nella gestione della temperatura in casa. Se ad esempio si acquista e si installa una caldaia Riello con sistema di termoregolazione e termostato smart (RiCLOUD e BeSMART) i vantaggi sono notevoli. Si può gestire ogni dettaglio direttamente dal proprio smartphone, anche a distanza e da remoto, in tutta comodità e ovunque ci si trovi.

Vantaggi economici sul lungo periodo

Cambiare la vecchia caldaia e sostituirla con un modello di nuova generazione ad alta efficienza energetica significa anche spendere molto meno sul lungo periodo e anche questo è un vantaggio non da poco. Abbattendo i consumi le bollette saranno molto meno salate e ciò influisce inevitabilmente sul budget familiare.

Cambiare caldaia: le migliori offerte all inclusive

Come abbiamo accennato, attualmente alcune aziende propongono delle offerte sulle caldaie a condensazione con installazione inclusa molto interessanti. Tra le più vantaggiose del momento troviamo quella di Eni gas e luce, che permette di scegliere tra alcuni dei modelli migliori di caldaie di ultima generazione Riello: la EGEL310 Therm, la EGEL311 Therm e la EGEL510. L’installazione da parte di un tecnico qualificato è inclusa nel prezzo ed è prevista la possibilità di usufruire della cessione del credito qualora si sostituisse la vecchia caldaia. Il ritiro e lo smaltimento di quest’ultima, tra l’altro, sarebbero interamente a carico di Eni luce e gas ma non solo. È possibile anche acquistare servizi extra come la manutenzione, l’estensione della garanzia ed accessori speciali tra cui le valvole termostatiche smart ed il kit salva caldaia.