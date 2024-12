La spesa per i pacchetti turistici risulta in aumento rispetto al 2023, con incrementi che oscillano tra il 3% e il 9%. Il periodo natalizio, inoltre, si conferma uno dei più a rischio per le truffe legate ai viaggi

Consumi natalizi, MDC: in aumento spese per i viaggi, ma attenzione a truffe e disservizi (foto Pixabay)

Saranno circa 18 milioni gli italiani che tra Natale e l’Epifania sceglieranno di partire, confermando la crescente tendenza a regalare esperienze di viaggio: è quanto emerso dall’Osservatorio sui consumi natalizi del Movimento Difesa del Cittadino (MDC). Tuttavia, anche nel periodo festivo non mancano i rischi dovuti a truffe e disservizi.

“Il Codice del Turismo garantisce ai consumatori diritti fondamentali, come la trasparenza delle informazioni, l’obbligo di assistenza da parte degli organizzatori in caso di disservizi e il diritto a rimborsi e risarcimenti per inadempienze”, afferma l’avvocato Francesco Luongo, esperto di MDC.

Consumi natalizi, MDC: attenzione alle truffe legate ai viaggi

Secondo l’Osservatorio la spesa per i pacchetti turistici risulta in aumento rispetto al 2023, con incrementi che oscillano tra il 3% e il 9%. Il costo medio per persona è stimato intorno ai 2.400 euro, con variazioni a seconda delle destinazioni: dai 700 euro per brevi soggiorni in Italia fino ai 3.900 euro per viaggi su misura verso mete lontane.

Parallelamente, l’associazione ricorda che il periodo natalizio si conferma uno dei più a rischio per le truffe legate ai viaggi.

Tra le frodi più diffuse emergono annunci di case vacanze inesistenti, siti web falsi che imitano piattaforme ufficiali per sottrarre dati sensibili e biglietti aerei contraffatti. Questi fenomeni rappresentano un pericolo non solo per i consumatori, ma anche per la fiducia nel mercato turistico.

“È fondamentale che i viaggiatori si tutelino adottando semplici accorgimenti – aggiunge Luongo -. Consigliamo di verificare sempre l’affidabilità delle piattaforme di prenotazione, diffidare di offerte troppo vantaggiose, utilizzare metodi di pagamento tracciabili e leggere attentamente le condizioni contrattuali. In caso di problemi, MDC è a disposizione per fornire assistenza e supporto nella difesa dei diritti dei consumatori”.

MDC, quindi, invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione, acquistando pacchetti turistici solo attraverso canali ufficiali e verificati, e sottolinea l’importanza di conoscere i propri diritti per viaggiare in sicurezza.

