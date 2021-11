Dona: vi racconto il potere della voce

Manca poco alla quindicesima edizione del “Premio Vincenzo Dona”, che si svolgerà il 22 novembre, dalle ore 15:00, e sarà dedicata quest’anno al “potere della voce”, nell’era dell’“ascolto aumentato”. Il Premio è stato istituito dall’Unione Nazionale Consumatori nel 2007 per ricordare il suo fondatore, riconosciuto anche come il padre del consumerismo italiano.

Abbiamo intervistato il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, che ci ha dato anche qualche anticipazione sulla Giornata.

Quello del “potere della voce” è un tema molto attuale al giorno d’oggi, i dispositivi vocali sono entrati ormai nella nostra quotidianità, a tal punto che – secondo il vostro parere – la voce viene ormai considerata come uno “strumento di marketing” vero e proprio. Può spiegarci l’evoluzione di questo trend e quali sono i settori in cui l’utilizzo dell’audio è più diffuso?

La voce rappresenta un canale strategico al giorno d’oggi, è quello in grado di scatenare la maggiore empatia, ma che al tempo stesso consente di essere fruita in modalità multi tasking: ciascuno di noi può ascoltare un messaggio, partecipare ad una discussione o lasciarsi cullare da un podcast mentre fa altre cose. In qualche modo ritengo che la voce sia uno dei simboli del metaverso, il nuovo ecosistema digitale nel quale ci troviamo a vivere: molto più delle immagini o dei video che catturano una parte più ampia della nostra attenzione, la voce può essere gestita con maggiore facilità sia per fini informativi, di svago o persino commerciali.

Le stesse aziende si sono accorte dell’importanza di raggiungere i consumatori attraverso la voce con varie forme, la più appariscente delle quali sono gli smart speakers, che vengono gestiti attraverso i comandi vocali. A ciò si aggiunga, per completare lo scenario di marketing, il grande successo dei podcast, molti dei quali sono contenuti brandizzati da questa o quell’azienda consapevole evidentemente della grande potenza di questo strumento.

Quali sono i vantaggi per i consumatori? E quali sono, invece, i rischi legati all’uso di alcuni di questi dispositivi? Penso, ad esempio, agli assistenti vocali (come Alexa e Google Home) e, quindi, alla questione dell’utilizzo dei dati personali e della privacy. Oppure ai possibili risvolti psicologici e sociali di un utilizzo eccessivo di tali strumenti.

Vantaggi enormi in termini di fruibilità, come dicevo, senza dire che l’ascolto on demand si presta ad accentuare le riflessioni del consumatore da un lato, ma anche il suo lato inconscio. Pensiamo ad esempio al neuromarketing, che fa leva proprio sui suoni e le voci come accade all’interno dei punti vendita con le voci di sottofondo. D’altro canto la voce è anche uno strumento che dice molto di noi in termini di benessere (sono già diffuse delle app che possono registrare il nostro tono di voce e desumere qual è il nostro umore o se siamo in procinto di avere un attacco influenzale) e quindi le esigenze di privacy vanno considerate in maniera estremamente attenta.

Il podcast sta diventando uno dei formati più diffusi nel mondo dell’informazione. Quali sono le sue potenzialità e qual è il segreto di un podcast efficace?

Con Consumatori.it abbiamo esordito nel mondo dei podcast all’inizio dell’anno e già abbiamo prodotto quasi 150 episodi suddivisi in quattro show. Il primo, più istituzionale, è “Nessun Problema”, il podcast al quale sono più affezionato perché come dice la parola stessa mira a dare soluzioni ai casi che i consumatori presentano ai nostri sportelli: episodi molto brevi di circa dieci minuti e molto verticali, una sorta di tutorial per il quotidiano. Si tratta della nostra serie di punta con quasi 40.000 ascolti certificati in questi primi mesi, davvero un risultato straordinario.

Senza nulla togliere alle altre esperienze che abbiamo fatto, un branded podcast in partnership con alcune importanti imprese dal titolo “Innovazione quotidiana” per l’editore Storie libere, un’altra serie dedicata al mondo della mobilità in cui abbiamo cominciato a parlare di autonoleggio, car sharing, eccetera, ed infine una serie frutto delle room svolte su Club House, il social della voce che è stato particolarmente in auge all’inizio dell’anno dal titolo “Club consumatori”. Si tratta di quattro show molto diversi tra di loro, che ci hanno consentito di esplorare l’universo podcast a tutto tondo e che saranno la base per una seconda stagione nel 2022 speriamo di pari successo.

Potrebbe darci qualche anticipazione sulla Giornata del 22 novembre?

Sul nostro sito consumatori.it troverete il programma della giornata. Affronteremo il tema della voce in quattro tempi: nel primo ci interrogheremo sul tono della voce delle imprese che, come è sotto gli occhi di tutti, cominciano ad essere protagoniste del dibattito pubblico su temi sociali come la sostenibilità o l’inclusione. Lo faremo con uno scrittore pubblicitario, Paolo Iabichino, che ci racconterà che cosa è oggi il brand activism teorizzato da Philip Kotler, padre del marketing.

Nel secondo segmento affronteremo più da vicino il tema degli smart speakers nel delicato equilibrio tra voce e dati, insieme a Guido Scorza, componente del Garante Privacy, e grandi aziende come Amazon, Alexa e Google. Nel terzo tempo ci tufferemo nell’universo podcast dando voce ai protagonisti dall’Associazione dei podcasting guidata da Giulio Gaudiano ad autorevoli podcaster come Matteo Caccia, Matteo Ranzi, Matteo Grandi. Nell’ultimo tempo infine, quello al quale tengo di più, daremo voce ai consumatori e cioè racconterò personalmente, con l’aiuto di alcuni esperti di comunicazione e psicologia, come si genera il reclamo dei consumatori e come un’associazione dei consumatori illuminata può farne tesoro.

Insomma seguiteci numerosi: basta collegarsi sulla pagina Facebook UNConsumatori o sul canale You Tube lunedì dalle ore 15.00 in diretta streaming. Per saperne di più: https://www.consumatori.it/premio-dona-2021/