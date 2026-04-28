martedì 28 Aprile 2026
La pausa pranzo fuori ufficio è sempre più cara, con picchi fino a 22 euro. Lo studio

La pausa pranzo fuori ufficio è sempre più cara, con picchi fino a 22 euro. Lo studio (foto Pixabay)

La pausa pranzo fuori ufficio è sempre più cara, con picchi fino a 22 euro. Lo studio

Lo studio Ipsos-Doxa per Pluxee Italia rivela che si può arrivare a spendere oltre 20 euro, mentre un buono pasto medio copre meno della metà della spesa

28 Aprile 2026 Redazione

La pausa pranzo, per chi pranza fuori casa durante la giornata lavorativa, è sempre più cara. Secondo l’ultima ricerca realizzata da Ipsos Doxa per Pluxee ItaliIn Italia, oggi il costo medio si attesta a 15,10 euro, con picchi che arrivano fino a 22,30 euro in alcune aree del Paese.

Il valore medio di un buono pasto si ferma, però, a circa 7 euro, secondo dati interni di Pluxee Italia, coprendo quindi meno della metà della spesa effettiva.

“Il recente aggiornamento normativo sui buoni pasto elettronici, che ha innalzato la soglia di esenzione fiscale a 10 euro al giorno, rappresenta un’opportunità significativa per il welfare aziendale. Tuttavia, oggi il valore medio dei buoni pasto si attesta ancora sotto gli 8 euro della precedente normativa – ha dichiarato Anna Maria Mazzini, Marketing & Product Director di Pluxee Italia. – Nel frattempo, il costo medio di una pausa pranzo fuori dall’ufficio – per un menù completo – arriva spesso a 15 euro e oltre“.

Pausa pranzo, quanto costa mangiare fuori?

Secondo l’indagine, per un pasto completo consumato al bar o in ristorante si spendono mediamente 21,10 euro, mentre anche soluzioni più rapide, come l’asporto, raggiungono i 12,70 euro.

La pausa pranzo cosiddetta “seduta” presso bar e ristoranti vede il costo di un panino, bevanda e caffè attestarsi a 9,80 euro, la scelta di un primo piatto con bevanda e caffè a 13,60 euro (15,90 euro se si sceglie un secondo piatto) o addirittura 21,10 euro se si opta per un menù completo.

L’indagine ha registrato rincari anche per le opzioni più accessibili e da asporto, come un panino, che mediamente costa 7,90 euro, un primo piatto che arriva a 11 euro o un secondo piatto fino a 12,70 euro.

I dati mostrano, inoltre, differenze territoriali significative quando si tratta di spesa massima. Per un menù completo con bevanda e caffè un lavoratore può spendere nel Nord Est fino a 22,30 euro, nel Nord Ovest fino a 21,20 euro, nel Centro fino a 21,40 euro, nel Sud e nelle Isole fino a 19,90 euro.

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