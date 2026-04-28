La pausa pranzo fuori ufficio è sempre più cara, con picchi fino a 22 euro. Lo studio (foto Pixabay)

La pausa pranzo, per chi pranza fuori casa durante la giornata lavorativa, è sempre più cara. Secondo l’ultima ricerca realizzata da Ipsos Doxa per Pluxee ItaliIn Italia, oggi il costo medio si attesta a 15,10 euro, con picchi che arrivano fino a 22,30 euro in alcune aree del Paese.

Il valore medio di un buono pasto si ferma, però, a circa 7 euro, secondo dati interni di Pluxee Italia, coprendo quindi meno della metà della spesa effettiva.

“Il recente aggiornamento normativo sui buoni pasto elettronici, che ha innalzato la soglia di esenzione fiscale a 10 euro al giorno, rappresenta un’opportunità significativa per il welfare aziendale. Tuttavia, oggi il valore medio dei buoni pasto si attesta ancora sotto gli 8 euro della precedente normativa – ha dichiarato Anna Maria Mazzini, Marketing & Product Director di Pluxee Italia. – Nel frattempo, il costo medio di una pausa pranzo fuori dall’ufficio – per un menù completo – arriva spesso a 15 euro e oltre“.

Pausa pranzo, quanto costa mangiare fuori?

Secondo l’indagine, per un pasto completo consumato al bar o in ristorante si spendono mediamente 21,10 euro, mentre anche soluzioni più rapide, come l’asporto, raggiungono i 12,70 euro.

La pausa pranzo cosiddetta “seduta” presso bar e ristoranti vede il costo di un panino, bevanda e caffè attestarsi a 9,80 euro, la scelta di un primo piatto con bevanda e caffè a 13,60 euro (15,90 euro se si sceglie un secondo piatto) o addirittura 21,10 euro se si opta per un menù completo.

L’indagine ha registrato rincari anche per le opzioni più accessibili e da asporto, come un panino, che mediamente costa 7,90 euro, un primo piatto che arriva a 11 euro o un secondo piatto fino a 12,70 euro.

I dati mostrano, inoltre, differenze territoriali significative quando si tratta di spesa massima. Per un menù completo con bevanda e caffè un lavoratore può spendere nel Nord Est fino a 22,30 euro, nel Nord Ovest fino a 21,20 euro, nel Centro fino a 21,40 euro, nel Sud e nelle Isole fino a 19,90 euro.