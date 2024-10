Promozione di materassi, Antitrust avvia istruttoria verso Emme Group per possibili pratiche scorrette

A seguito di segnalazioni ricevute dai consumatori, l’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Emme Group S.p.A., per la “possibile scorrettezza e aggressività di alcune pratiche commerciali nella promozione di materassi e reti da letto a marchio Marion“.

La società opera attraverso televendite, vendite online e visite a domicilio.

Promozione di materassi, la vicenda di Emme Group

In particolare – si legge in una nota dell’Antitrust – “la società potrebbe aver diffuso informazioni che appaiono omissive e ingannevoli sulle caratteristiche dei materassi, sui prezzi presentati senza soluzione di continuità come “ribassati” e sull’entità di questo “ribasso”, sulla tempistica di consegna dei prodotti, sulla durata delle promozioni e sugli ostacoli alla vendita del modello di materasso pubblicizzato durante le televendite al prezzo indicato”.

“Nel corso della visita a domicilio – prosegue l’Autorità – i venditori sembrerebbero fare pressioni di vario tipo per far acquistare altri modelli di materassi a prezzi molto più elevati rispetto a quello pubblicizzato nelle televendite. Peraltro lascerebbero intendere che il materasso oggetto delle televendite avrebbe caratteristiche e qualità non corrispondenti a quelle pubblicizzate o che verrebbe consegnato in tempi lunghi”.

Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni presso alcune sedi di Emme Group S.p.A.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!