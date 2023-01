Selectra lancia “My Gas Trainer”, la nuova web-app per prevedere il costo della bolletta

Selectra ha lanciato My Gas Trainer, la nuova web app realizzata con lo scopo di aiutare i consumatori a capire quanto peserà la componente energia nella prossima bolletta.

Come funziona My Gas Trainer

My Gas Trainer permette, dunque, di prevedere il costo della propria bolletta, tramite una interfaccia semplice e intuitiva che consente agli utenti di seguire l’evoluzione dei propri consumi (tramite grafici) e avere sempre a portata di mano una spesa stimata in base ai prezzi all’ingrosso del momento, che saranno regolarmente aggiornati da Selectra. Il tutto semplicemente inserendo i propri consumi di gas grazie ad autoletture sul contatore.

L’applicativo è facilmente fruibile sia dal PC che da mobile e, creando scorciatoia sulla home del proprio smartphone o sul desktop, si potrà avere sempre a portata di mano la web-app.

L’app può essere usato all’occorrenza oppure, per tenere traccia dello storico dei propri consumi in maniera più completa e continuativa, è possibile registrarsi al portale da cui accedere rapidamente alla propria area personale. Nella homepage della web-app sarà quindi possibile visualizzare un widget con l’autolettura del gas espressa in metri cubi, i grafici che consentono di monitorare l’andamento dei propri consumi nel tempo e la stima di spesa per la materia prima gas.

Il tool è gratuito e può essere scaricato seguendo questo link: mygastrainer.selectra.net.

